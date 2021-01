Acusa DT: ’se incumplió» protocolo sanitario en estadio del Mazatlán

+»El riesgo aumenta demasiado justo cuando se han disparado las infecciones’, afirma



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- José Guadalupe Cruz, entrenador del Necaxa, acusó que en el partido de la fecha uno del torneo Guardianes 2021, cuando los Rayos visitaron -–con una derrota 2-3– al Mazatlán FC y el estadio Kraken abrió sus puertas al público –acceso restringido con 40 por ciento del aforo, alrededor de 8 mil fans– no hubo un adecuado distanciamiento social en el graderío, situación que lo dejó preocupado.



Y no es para menos: México rebasó el dintel de los 133 mil decesos por coronavirus, que los hacen uno de los países más letales desde que comenzó este flagelo en febrero pasado, debido a los desatinos del gobierno del presidente Andrés López Obrador y la laxitud de la población en la aplicación de medidas sanitarias.



A su vez, los Rayos alistan una apertura del 30 por ciento del estadio Victoria para albergar a su público cuando reciban el viernes al Atlético San Luis, en el inicio de la jornada dos, toda vez que la directiva hizo los trámites correspondientes ante las autoridades civiles y de la Federación Mexicana de Futbol.



Sería la quinta ocasión que haya acceso restringido al público a un estadio desde que se reactivó la Liga MX en julio pasado, tras el parón de casi seis meses por covid 19: Akron, de Chivas, Kraken de Mazatlan –dos veces— y el Victoria.



’Jugar sin público produce una sensación muy rara. Porque la gente le da un ambiente especial. Le pone alegría y color a la tribuna. Y eso, evidentemente motiva, incentiva a los jugadores, cuerpo técnico y a todos’, argumentó Cruz.



Así que ver afición en Mazatlán, reconoció, lo puso contento. ’Me hizo feliz porque es distinto, da gusto escuchar lo que dicen, lo que gritan, el festejo de un gol, en fin.’



Sin embargo, aclaró, ’me llama mucho la atención que se haya autorizado justo cuando los niveles de contagios de Covid se han elevado no sólo en México, sino en todo el mundo.’



Piensa, agregó, ’que el riesgo aumenta demasiado si no se respetan los protocolos; yo vi personas muy juntas y filas de asientos ocupadas unas detrás de otras. Eso es inquietante porque puede hacer más grave la situación.’



Puntualizó que cada quien decide si va o no.



’Lo importante es la madurez y la conciencia de cada persona para decidir si asume el riesgo al asistir. Me parece que si se van a abrir otros escenarios o el mismo Kraken hay que cuidar ese aspecto: la distancia entre aficionados, y con ello bajar los niveles de riesgo.’



Recordó que el estadio Victoria recibió público en la fecha 14 del Guardianes 2020, el 16 de octubre, último en choque contra Xolos, y a diferencia de lo que observé el viernes, en Aguascalientes hubo suficiente distancia entre unos y otros, las butacas estaban marcadas y la gente respetó.



’Sé que el estadio de Mazatlán es mucho más pequeño, pero definitivamente no había esa distancia’, insistió.



En cuanto a los brotes del coronavirus que salpican las 18 plantillas de la Liga Mx, admitió que los federativos no han establecido un criterio en el que se precise que con determinada cantidad de jugadores infectados se deberá posponer un partido.



’Entiendo que las finanzas no están de lo más sanas en estos momentos, la pandemia ha afectado la economía de todos’, reconoció.



’Hay que adaptarnos a la situación, potenciar el talento, los recursos, maximizar las herramientas con que se cuenta, porque con lamentar y poner pretextos no vas a ir a ningún lado… Después veremos si nos alcanzó para llegar al objetivo inicial de quedar entre los ocho mejores. No dudo que con trabajo y cuidándonos para estar saludables podremos lograr las metas’, razonó Cruz.



En cuanto a haber iniciado el certamen con un revés (2-3), comentó:



’Cuando te equivocas en momentos muy puntuales y el rival aprovecha, lógicamente te afecta. Pero analizando la propuesta de uno y otro equipo, podría pensar que fue muy injusta la derrota, ni modo, ellos acertaron y a nosotros nos faltó contundencia.’



Estaría preocupado, sostuvo, ’si no hubiéramos generado llegadas. En lo personal me quedo tranquilo, me parece que el funcionamiento, sin rayar en lo óptimo, fue bueno para ser la primera fecha.’



El viernes, en casa ante San Luis, ’hay que recuperarnos’, dijo el Profe Cruz, quien adelantó que su directiva hace trámites para contratar un delantero y un volante extranjeros.



(Con información del diario La Jornada. Foto cortesía agencia Jam Media)