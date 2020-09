Acusa Gómez Urrutia de calumnias

Se suma FONACOT a la era digital

+ CSI: urgente reparar el contrato social



CIUDAD DE MEXICO a 10 de septiembre del 2020.-El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia acusó a sus detractores de dedicar tiempo dinero y esfuerzo a calumniarlo y que tratan inútilmente se socavar su lucha, esto luego de no lograr el contrato colectivo de los trabajadores de la Mina de Cosala, Sinaloa.

En Twetter señaló: ’Todos los días dedico mi tiempo para analizar cómo podemos mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de México. Por el contrario, mis detractores dedican tiempo, dinero y esfuerzo para calumniarme y tratar inútilmente de socavar mi lucha. ¡No nos van a detener!.

Mas adelante señaló que resulta inaceptable que la empresa canadiense Americas Gold and Silver Corporation amague con el cierre de la mina para interferir con la elección de sus representantes, pero esto sin ser el representante oficial.

Y mientras tanto a través de un comunicado, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico responsabilizó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de cometer una serie de anomalías para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia con el fin de que su sindicato ganara la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina Rafael, en Cosalá, Sinaloa; ante lo cual, la empresa decidió abandonar el país.

Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, puntualizó que la situación en ese poblado sienta un lamentable precedente que demuestra cómo la colusión entre autoridades laborales y el sindicalismo pueden acabar con una fuente de trabajo.

Lamentó que la empresa minera haya anunciado su salida del país ante la suspensión ilegal de labores realizada por el sindicato de Gómez Urrutia, desde el pasado 26 de enero, a pesar de que su agrupación no es titular del contrato colectivo de trabajo.

El diputado federal sostuvo que, desgraciadamente, desde inicios de año la mina (operada por Trituradora Minera del Noroeste S. A. de C. V.), ha estado parada sin que haya autoridad que someta a la legalidad a quienes la bloquearon.

’Durante todo este tiempo, los trabajadores no han percibido salario y se lanza una imagen ante la inversión extranjera de que no les interesa solucionar el problema’, destacó.

Planteó que la empresa (propiedad de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation), después de cuatro días de iniciado el paro de actividades, pudo despedir a los trabajadores, de acuerdo a la ley, situación que puede ocurrir, de proseguir el conflicto.

Advirtió que Yasser Beltrán, operador de Gómez Urrutia, es quien mantiene el bloqueo de la mina mediante amenazas en contra de los trabajadores y además presume que tiene relación con el crimen organizado de la zona, lo cual es sumamente preocupante.

Al puntualizar que el contrato colectivo de trabajo se encuentra legalmente en disputa entre su sindicato y el de Gómez Urrutia, consideró como penoso que se cierre una empresa, la cual percibe que no hay estado de derecho.

Externó que a la JFCA le urge solucionar a favor de Gómez Urrutia el recuento de trabajadores en la mina San Rafael, debido a que en octubre dejará de tener esas funciones, porque empezará a operar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Sostuvo que la Junta está cargada hacia la causa y servicio de Gómez Urrutia, al punto que da la impresión de que el legislador de Morena marca los acuerdos que se deben tomar.

’La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está maniobrando para darle todas las garantías a Gómez Urrutia, aunque no lo quiera la gente, pero ahí están amenazando, pues ahí está metido el crimen organizado y Napoleón con ellos’, denunció….

LA ENCUESTA MUNDIAL DE LA CSI 2020 REVELA LA URGENTE NECESIDAD DE REPARAR EL CONTRATO SOCIAL

La Encuesta Mundial anual encomendada por la Confederación Sindical Internacional, con 200 millones de miembros, muestra que los trabajadores y trabajadoras y sus familias sobrevivían al límite ya antes de declararse la pandemia de COVID-19 que paralizó al mundo.

Revela que la gente trabajadora se enfrenta a enormes problemas con un desplome de los salarios a escala mundial: tres cuartos (75%) de las personas encuestadas afirman que sus ingresos se han estancado o quedan atrás respecto al coste de la vida.

’Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 viene a sumarse a una crisis preexistente de bajos salarios y empleos inseguros. Una de cada dos personas no cuenta con un colchón financiero y no es capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, dependiendo de cada paga para sobrevivir. Sin ahorros o al no disponer de una red de seguridad, millones de personas afrontaron la pandemia debiendo escoger entre seguir trabajando o morirse de hambre’, afirma Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

La encuesta, encargada por la CSI a la empresa internacional de estudios de mercado YouGov, cubre 16 países que representan el 56% de la población mundial.

Realizada antes de la propagación de la COVID-19, la Encuesta Mundial de la CSI 2020 aporta una desoladora imagen de un mundo precario donde predominan la ansiedad respecto al trabajo y la falta de confianza en los Gobiernos, además de una clara demanda por parte de la mayoría de la población reclamando un cambio.

Los resultados de la encuesta, realizada en febrero y marzo en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica, constituye una advertencia de que los Gobiernos deberán trabajar con los sindicatos y con la sociedad civil para asegurar que sus planes de recuperación creen confianza y resiliencia.

Más de dos tercios de los encuestados indicaron estar preocupados por el cambio climático (69%), la creciente desigualdad (69%), el uso indebido de sus datos personales en línea (69%) y la posibilidad de perder su trabajo (67%). Estas preocupaciones se manifestaron en un momento de 2020 en que una de cada dos personas (52%) describiría como mala la situación económica de su país.

La gente se siente impotente, ya que dos de cada tres encuestados (66%) piensan que la gente como ellos tiene poca influencia sobre la economía global. Casi la misma proporción (63%) considera que los trabajadores tienen demasiada poca influencia. En contraste, la mayoría piensa que el 1% más rico (65%) y los intereses de las empresas (57%) tienen demasiada influencia.

Estas opiniones culminan en la percepción por parte de casi tres cuartos de los encuestados (71%) de que el sistema económico de su país favorece a los ricos; percepción que comparte la mayoría de los encuestados en todos los países cubiertos y que viene a demostrar la ruptura generalizada del contrato social.

La encuesta revela un profundo nivel de incertidumbre en relación con los ingresos familiares y la seguridad en el empleo, y un sentimiento entre la población de pérdida de control respecto a su trabajo y su salario:

Casi la mitad (42%) de los encuestados piensa que la próxima generación tiene pocas probabilidades de encontrar un empleo digno.

Más de un tercio de los encuestados (39%) indicó que ellos mismos o alguien en su familia perdió su empleo o vio reducidas sus horas de trabajo en los últimos dos años.

Tres cuartos (76%) consideran que el salario mínimo no es suficiente para sobrevivir; Un tercio (33%) piensa que tiene menos control respecto a sus opciones de trabajo decente y Más de uno de cada cuatro (28%) tiene menos control sobre las horas que trabaja.

’La desesperación que siente la población está extendiéndose y provocando una pérdida generalizada de confianza en la democracia como institución. Una de cada tres personas siente rabia o desesperación al preguntarle su reacción respecto a las medidas del Gobierno para cubrir sus necesidades y las de su familia. Para recobrar esa confianza hará falta un compromiso de los Gobiernos hacia los ciudadanos, que desemboque en un futuro basado en una serie de prioridades muy diferentes.

’La demanda de un cambio, reclamando empleos, acción climática y justicia en numerosos frentes, ha dejado de ser un simple eslogan. Los líderes deberían tener la confianza necesaria para comprometerse con un Nuevo Contrato Social, sabiendo que contarán con el apoyo de sus votantes’, aseveró la Sra. Burrow.

La encuesta mostró un apoyo mayoritario a que los Gobiernos actúen al respecto: 70% de la población mundial reclama más medidas en relación con aumento salarial para los trabajadores; 73% opina que los Gobiernos deberían hacer más para asegurarse de que las compañías paguen los impuestos que les corresponden y 74% quiere que los Gobiernos creen empleo invirtiendo en la atención de personas mayores, discapacitados y niños en edad preescolar.

SE SUMA FONACOT A LA ERA DIGITAL CON EL CREDITO POYO DIEZ MIL

Para dar un mejor servicio, disminuir el tránsito de personas y hacer sus créditos aún más accesibles, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) pondrá en marcha la Plataforma Crédito Apoyo Diez Mil en Línea, con la cual el organismo otorgará sus primeros financiamientos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Cabe destacar que este canal de atención para el otorgamiento de un crédito de manera no presencial, podrá beneficiar a alrededor de 271 mil clientes potenciales, quienes recibirán atención a través de esta Plataforma.

En representación del director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, Martha León Alvarado, subdirectora general de crédito del instituto, señaló que este primer paso que da el Fonacot hacia una atención totalmente en línea, iniciará con el envío de más de 100 mil mensajes de texto a usuarios del instituto, para invitarlos a tomar el Crédito Apoyo Diez Mil, a través de la nueva Plataforma.

Una vez que estos usuarios acepten acceder al crédito, podrán iniciar el trámite para obtener los beneficios de este financiamiento.

Durante su presentación en la conferencia vespertina Créditos a la Palabra, la funcionaria recordó que este crédito tiene como principal atractivo un Costo Anual Total (CAT) de 10.1 por ciento, el más bajo del mercado, de acuerdo con el simulador de crédito de nómina de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

’Sin duda, la incorporación de esta plataforma a los servicios del Fonacot es un paso muy importante hacia la digitalización del instituto. Desde hace tiempo venimos trabajando en soluciones de atención a distancia, sin embargo, la situación actual nos obliga a acelerar este paso y comenzar con el otorgamiento totalmente en línea del Crédito Apoyo Diez Mil’, destacó Martha León.

Además, agregó que el Fonacot sigue trabajando a fin de que en el corto plazo todos sus créditos puedan tramitarse a distancia, sin necesidad que las y los trabajadores tengan que trasladarse.

En tanto, la encargada del área de crédito del organismo federal, informó que hasta el momento el Crédito Apoyo Diez Mil ha beneficiado a más de 158 mil trabajadores y trabajadoras por un monto de más de mil 580 millones de pesos.

Además, detalló que de junio a lo que va de septiembre, el Fonacot ha entregado en total 335 mil 236 créditos por más de 5 mil 327 millones de pesos.

’Seguimos trabajando para garantizar a todas las trabajadoras y todos los trabajadores del país el acceso al crédito en las mejores condiciones. Les recordamos que los trámites en el Fonacot son gratuitos y sin intermediarios’, afirmó.

Finalmente, recordó que la atención en todas las sucursales del Fonacot es mediante previa cita, la cual se puede agendar en https://citas.fonacot.gob.mx/ . Para cualquier información pidió acceder al portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268)….