Acusa PRD a PRI de propiciar violencia electoral



El presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de propiciar un ambiente político de violencia electoral, que como resultado ha derivado en los ataques orquestados contra candidatos en recientes días.



El dirigente perredista comentó que ante la desesperación que sienten los integrantes de dicho partido, que ha perdido la confianza y aceptación de la ciudadanía, hoy buscan generar condiciones para que se amedrente a los contendientes que encabezan la preferencia del electorado, a través de denostaciones y otro tipo de acciones.



Sin embargo, enfatizó que en el caso del PRD las y los aspirantes a presidentes municipales permanecen firmes en sus convicciones y, pese a los ataques, no se dejarán intimidar para llegar al triunfo de la mano de la ciudadanía el próximo 18 de octubre.



Lo anterior, pese a que señaló que los ataques han continuado en recientes días en contra de los abanderados perredistas, pues incluso ayer el aspirante por Huazalingo y su equipo de campaña fueron retenidos por un retén que, mediante amenazas, les ordenó retirarse del sitio.



En ese sentido, mencionó que ya trabajan para presentar la denuncia correspondiente, misma que se suma a otras iniciadas por hechos que han vivido sus candidatos y candidatas en varias partes del estado, como en Zapotlán, donde la aspirante Nadia Flores sufre constantes ataques de violencia política de género.



No obstante, llamó a las autoridades correspondientes a ejercer su deber sin distingos, pues apuntó que cuando se trata de ataques cometidos contra candidatos del partido en el gobierno, las investigaciones se llevan a cabo de manera rápida y eficaz, lo cual, no ocurre cuando se trata de otros contendientes.



Asimismo, exhortó a los partidos políticos y autoridades a velar por la paz durante el tiempo que resta de campaña y el día de la jornada electoral, con el objetivo de no enrarecer más el ambiente electoral y la ciudadanía pueda acudir a votar en calma, con la certeza que no ocurrirán incidentes que tengan que lamentarse.