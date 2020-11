Acusa Zebadúa a Osorio Chong de ser uno de los 11 beneficiados por "Estafa Maestra"

El exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación y hoy senador plurinominal por el PRI Miguel Ángel Osorio Chong, fue señalado en el testimonio del exbrazo derecho de Rosario Robles como uno de los cinco altos funcionarios que se vieron beneficiados por operaciones millonarias de desvío de recursos; el hidalguense también salió embarrado por una investigación de EANoticias sobre su complicidad en dicho esquema mediante triangulaciones de la UTTT, INCA Rural y Sedatu.



Para la construcción del entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Berlanga, desvió al menos 400 millones de pesos a supuestos propietarios de terrenos de la zona en la que se edificaría la obra. Los recursos fueron autorizados por el presidente Enrique Peña Nieto, a través del entonces secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.



No fue la única operación. Algo similar ocurrió en otros estados del país, particularmente Baja California Sur, Quintana Roo y el estado de México, lugares en los que funcionarios federales y organizaciones supuestamente propietarias de bienes ’valiosos’ intervenían en litigios y presionaban para obtener beneficios para el círculo cercano del expresidente priista, en acciones que eran autorizadas desde el entonces gabinete presidencial.



Estas son parte de las revelaciones que ofrece Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, hombre muy cercano a Rosario Robles; y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, quien a cambio de que se le otorgue el criterio de oportunidad que lo exonere de las acusaciones en su contra o disminuya su responsabilidad como artífice del desfalco millonario a dichas dependencias, ha revelado una trama de probable corrupción, hasta ahora desconocida, en torno al proyecto del NAICM.



Su declaración, a la que tuvo acceso ejecentral, se convierte en la primera que rinde un exfuncionario que involucra gran parte del andamiaje institucional en posibles operaciones de corrupción. Acusa al expresidente Enrique Peña Nieto, a cinco exsecretarios de Estado, a seis extitulares de dependencias y exsubsecretarios, como personajes que conocían de la trama ilegal.



Zebadúa González evidencia, además, las operaciones que asegura, desde el gabinete presidencial, se hicieron para obtener beneficios a favor de personas cercanas al expresidente Peña Nieto, bajo un esquema en el que recursos públicos fueron desviados sistemáticamente, sostiene, desde el inició de la anterior administración para fines políticoelectorales.



❝Todas las actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, nunca participé, determiné, ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma❞, relata Emilio Zebadúa en la declaración ministerial que el pasado 9 de octubre presentó ante la Fiscalía General de la República, y a la que ejecentral tuvo acceso.



›Se trata del primer testimonio de quien a lo largo del sexenio pasado fue prácticamente la mano derecha de la exsecretaria Rosario Robles, en el que acusa la participación de la Presidencia de la República y al menos ocho dependencias gubernamentales, incluyendo las secretarías que dirigió su exjefa, quien desde el 13 de agosto de 2019 está recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, para cometer actos de corrupción para el desvío de recursos, no sólo mediante empresas factureras sino también propietarios fantasma de terrenos para beneficiar a personas cercanas al expresidente.

400 Millones en 200 cheques



Tras haber detallado su versión de cómo y quiénes habrían sido los responsables del desvío millonario conocido como la ‘Estafa Maestra’, Emilio Zebadúa González denunció ante la FGR que desde diversas dependencias, encabezadas por la Presidencia de la República, incluyendo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, y la propia Sedatu, entre otras, se operó un esquema para la adquisición o pago de terrenos para la construcción del entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el lago de Texcoco.



Sumándose a la lista de delatores sobre las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio anterior, y aplicando el ‘modus operandi’ del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Zebadúa González informó a la Fiscalía que, al menos 400 millones de pesos, en alrededor de 200 cheques que iban en denominaciones desde los 300 mil pesos hasta los 10 millones de pesos aproximadamente, fueron entregados a personas que no comprobaron títulos de propiedad que los avalará como dueños o posesionarios de terrenos aledaños al que fue uno de los principales proyectos del gobierno de Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con la declaración de Emilio Zebadúa, este esquema implicó que los recursos “no presupuestados” para el proyecto del AICM fueran entregados a los supuestos propietarios de las zonas de Atenco y los terrenos conocidos como los Tlateles, así como del Frente Autentico del Campo cercanos a las obras del aeropuerto.



La autorización de la transferencia de esa suma de dinero a personas, que, según el declarante, en ningún momento se acreditaron como posesionarios o propietarios de un terreno de 568 hectáreas, que en concretó implicaría la reubicación de 256 hectáreas para los supuestos propietarios de los Tlateles, y la compensación por la superficie de 322 hectáreas, se derivó de “un acuerdo entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya”.



›Los recursos, según Zebadúa, fueron entregados a través de pagos que variaron en montos por persona, que iban desde los 300 mil pesos y hasta los 10 millones de pesos bajo el concepto de “ayuda social”, en el marco de la transferencia que previamente habría realizado la Secretaría de Hacienda, al programa “P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, el cual estaba a cargo del entonces subsecretario Enrique González Tiburcio.



Sobre el exfuncionario de la Sedatu, este miércoles se dio a conocer que el juez primer de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México federal le concedió la suspensión definitiva, con lo cual frenó por ahora la orden de comparecencia prevista para este 18 de noviembre, en la que la FGR pretendía que se le formulara la imputación al subsecretario de Ordenamiento Territorial por su presunta responsabilidad en la llamada ‘Estafa Maestra’.



“Dichos cheques fueron entregados sin que hubiese incluso contraprestación u obligación de los legítimos beneficiarios a favor del Gobierno o del NACIM. Los terrenos referidos no cambiaron de estatus jurídico, puesto que estos no eran de la propiedad, posesión u ocupación de los supuestos beneficiarios. Incluso en el convenio de referencia en su cláusula segunda, se establece que la ‘ayuda social’ se otorga a cambio de la no ocupación de los predios”, señaló Zebadúa en su declaración.



La transferencia de recursos y la entrega de los mismos se realizó a través de la Sedatu, a cargo de Rosario Robles y con Zebadúa como su Oficial Mayor, no obstante que las áreas jurídicas y agrarias de la dependencia no pudieron comprobar que los representantes de los Talteles y del Frente Autentico del Campo se acreditaran “ni legal ni materialmente su posesión o propiedad sobre dos terrenos”.



Aunado a ello, detalló el también diputado federal, la Secretaría a cargo de Robles Berlanga no estaba facultada para realizar la revisión y pago de los predios que se adquieran con motivo de la construcción del aeropuerto, y sólo le correspondía, según su reglamento interno, la verificación del cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían acreditar los titulares de lotes o parcelas a adquirir para el NAICM.



“Es decir, se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía objeto, por una secretaría (Sedatu) que no tenía dicha facultad responsabilidad y con base en una minuta sin fundamento legal”, acusó Zebadúa González.



Tuve conocimiento de los siguientes hechos, que podrían constituir algún ilícito vinculado con el indebido pago de terrenos aledaños al denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”. Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu.