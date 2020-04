Acusaciones fabricadas por Santiago Nieto contra Antorcha son un distractor y atropellan la Ley

Ciudad de México.-Titular de la UIF amedrenta y quiere desviar la atención de los mexicanos por el pésimo manejo de la pandemia: Homero Aguirre



Ciudad de México.- ’La acusación fabricada por Santiago Nieto contra Antorcha es una nueva amenaza lanzada desde el poder para amedrentar y desviar la atención de los mexicanos respecto al pésimo manejo de la pandemia por el gobierno de López Obrador’, dijo Homero Aguirre Enríquez, vocero de la Organización, al referirse al boletín filtrado a varios medios en el que se dice que Antorcha Campesina ha sido acusada de corrupción y lavado de dinero ante la FGR por la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto; también aseguró que la acusación y el momento en que se lanza revela su naturaleza política, la intención clara de golpear a un opositor para dañar su imagen pública, aunque al inventarla y filtrarla fuera de cualquier procedimiento judicial se mienta abiertamente y se viole la Constitución.

Respecto al propósito inmediato del ataque mediático, Aguirre Enríquez sostuvo que ’se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas, pues durante la pandemia han perdido el empleo y no tienen ahorros, y para que detengamos las denuncias por el gran peligro que corren los trabajadores de la salud, quienes trabajan sin protección adecuada y son de los más afectados por la enfermedad’, señaló, además, que esos temas han sido tendencias nacionales en las redes sociales.

El vocero dijo que las acusaciones han sido fabricadas y no se sostienen con ninguna prueba, ’La estructura financiera del Antorchismo, no sólo la que tiene que ver con expendios de combustible, es legal y ha sido construida con nuestro trabajo de muchos años. Es un invento de cabo a rabo decir que en las gasolineras administradas por Antorcha las ganancias reportadas son mayores, en relación a la cantidad de gasolina comprada a Pemex. Estamos ante la fabricación abusiva de un delito por parte de quienes juraron defender la Constitución y sus leyes derivadas’.

Agregó también, que Nieto Castillo debe saber que cada estación de servicio que opera con franquicia de PEMEX (y ese es el caso de todas las de Antorcha), está monitoreada por la empresa, en tiempo real y con tecnología digital de punta, las 24 horas del día. PEMEX sabe, por tanto, en cada momento, cuánto combustible ha entregado a la estación, cuánto ha vendido ésta y qué volumen hay en sus tanques de almacenamiento. Adicionalmente, el responsable del negocio envía un informe diario, completo y detallado, de sus operaciones a la Comisión Reguladora de Energía y al Sistema de Administración Tributaria, ambas instancias facultadas para abrir una investigación en caso de detectar irregularidades en los depósitos bancarios. Por tanto, señaló Aguirre Enríquez, es materialmente imposible vender un solo litro de combustible que no proceda de PEMEX, sin ser detectado de inmediato.

Sobre la acusación de que la UIF encontró cuentas millonarias pertenecientes a los principales líderes de Antorcha Campesina, incluido su dirigente nacional, el vocero dijo que esa es otra mentira, ’el ingeniero Aquiles Córdova Morán no tiene cuentas bancarias, posesiones ni riqueza acumulada de ningún tipo; lo que tiene es un enorme prestigio entre millones de mexicanos que se han organizado para luchar contra la pobreza, lo que hace de Antorcha la organización más vigorosa de nuestra patria.