Acusan a Alcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo, de presunto peculado

Por el presunto delito de peculado y la falsificación de firmas en actas de Asamblea fantasma, regidores del Ayuntamiento de Tlaxcoapan, Hidalgo, denunciaron al presidente municipal Jovani Miguel León Cruz, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, para que sea investigado y castigado, ello, a tan solo 20 días de que concluya su periodo de 4 años de gobierno.



En conferencia de prensa, los regidores José Luis Lugo Sánchez y Lizeth Vargas Juárez, destaparon lo que parece ser una serie de anomalías que incluyen la falsificaron de diversas actas de asamblea para modificar el presupuesto de egresos de ese municipio localizado en la región Tula-Tepeji, al sur de la capital hidalguense.



Explicaron que este movimiento irregular, se hizo para poder manejar a su antojo el presupuesto 2020 que fue aprobado por 62 millones de pesos, sin embargo, el acta de modificación tiene un presupuesto que ascendió a los 72 millones de pesos y no se sabe en qué han sido ejecutados esos diez millones de pesos más.



Las denuncias no solo se hicieron públicas, sino el 10 de junio fueron ingresados los expedientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.



Lugo Sánchez y Lizeth Vargas, aseguraron que el edil y su equipo cercano, incurrió en el delito de falsificación de firmas para ’validar’ las sesiones de cabildo inexistentes y en otras, sus rubricas, fueron escaneadas.



’La falsificación de firmas es un delito, está tipificado en el Código Penal y más cuando se realiza por un servidor público, queremos que se encuentre al o a los responsables porque se están afectando los intereses del municipio’, dijo.



Además de aportar todas las pruebas a las autoridades fiscalizadoras, los regidores se dieron a la tarea de hacer del conocimiento de este caso de presunta corrupción a la Contraloría del Gobierno del estado, al Congreso local, y al despacho del mandatario estatal, Omar Fayad.



’Lo que no queremos es que esta situación de tipo administrativo y financiero que priva en nuestro municipio quede impune, por estas relaciones de las que edil dice tener una relación de amistad con el líder nacional de su partido Marko Cortés’, sostuvo Lugo Sánchez.



Abundó que el presidente municipal asegura que ha trabajado de manera muy cercana con el gobernador del estado, Omar Fayad; presume de tener un relación de amistad muy cercana con el ex secretario de la Política Pública del Gobierno, Israel Félix, quien aspira a ser alcalde y próximo gobernador de Hidalgo, por eso está seguro que no le podrán hacer nada, por otra parte se siente protegido por el líder estatal de Acción Nacional, Cornelio García y del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Asael Hernández.



Por ello, los regidores hicieron un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción para que haga su trabajo e investigue al alcalde.



Por ello, además de las denuncias, un bloque de seis regidores, solicitará una revisión exhaustiva, donde se compruebe cada peso aplicado por esta administración municipal y se le inicie una auditoría externa para conocer las afectaciones reales al erario público.



Así mismo, hicieron un llamado al Congreso del estado para que exhorten a la Fiscalía a fin de darle seguimiento a la carpeta de investigación para que ningún acto de corrupción quede impune.