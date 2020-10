Redacción AN / GS



16 de octubre 2020 12:50 pm

Acusan a Cienfuegos de trasiego de drogas y señalan que dio protección a cártel H-2

El general Salvador Cienfuegos es acusado en Estados Unidos de cuatro cargos relacionados al trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, así como lavado, entre 2015 y 2017, cuando era secretario de la Defensa en México, además de que señala que dio protección al cártel H-2, un grupo criminal violento con base en Nayarit.



En documentos de la fiscalía de Estados Unidos, hechos públicos este viernes luego de la detención del ex funcionario, ocurrida el jueves en Los Angeles, se exponen los vínculos con la delincuencia organizada.



En uno de los documentos se apunta que el acusado abusó de su posición pública para ayudar al Cártel H-2, el cual calificó como ’extremadamente violento’, que traficó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana en EU.



Se apunta que, a cambio de sobornos, se le permitió a ese cártel operar con impunidad en México.



Precisa que desde agosto 2019 existe una orden de arresto contra Cienfuegos en EU.



Indica que tienen evidencia obtenida de intercepciones de miles de comunicaciones de Blackberry, las cuales revelan que mientras era secretario de la Defensa ayudó a dicho cártel, asegurando que operaciones militares no se llevaran a cabo, actuando para expandir el territorio controlado por éste y advirtiendo de investigaciones en su contra.



El escrito recomienda dictar detención permanente sin derecho a fianza, por el riesgo de fuga del acusado, el peligro que implica para la comunidad, así como la evidencia de su culpabilidad.



El fiscal federal de Brooklyn, Richard P. Donoghue, identifica a Zepeda como ’El Padrino’ y lo señala por haber conspirado para fabricar y distribuir sustancias ilegales que fueron importadas ilegalmente a EU, entre 2015 y 2017.



El cártel con el que relacionan a Zepeda es el mismo con el que ligaron al ex fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, quien fue condenado el año pasado a 20 años de prisión; aún no está claro si él es uno de los testigos en su contra.



Esta tarde se realizará la primera comparencia de Cienfuegos, en la que se le leerán los delitos que se le imputan y se iniciará el proceso para su traslado a Nueva York, donde radica la acusación.



