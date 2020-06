Acusan a Erick Marte edil de Zimapán atribuirse obras que no gestionó.

Por medio de un comunicado titulado ¡𝗭𝗶𝗺𝗮𝗽á𝗻 𝗻𝗼 𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗷𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮ñ𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲❗, el diputado morenista Víctor Osmind Guerrero denunció que con fines electorales, el Presidente de Zimapán Erick Marte Villanueva se quiere atribuir obras que no gestionó ni realizó.



El inusual comunicado dice :

"Recurriendo a mentiras el Presidente de Zimapán Erick Marte Rivera Villanueva se quiere atribuir como gestión suya la realización de la obra de pavimentación del camino formado por huellas vehiculares que va de la cabecera municipal de Zimapán hacia el poblado de La Encarnación; obra producto de mi trabajo como Legislador de Morena por el Distrito 01"



"La obra tuvo una inversión de 4 millones 925 mil 961 pesos con 54 centavos".



"A pesar de que a lo largo de cuatro años vecinos de la comunidad de La Encarnación pidieron en varias ocasiones al Presidente municipal que hiciera la obra, Erick Marte nunca les hizo caso".



"Milagrosamente" ahora el alcalde recorre por vez primera su municipio en casi cuatro años de su gobierno y se presenta a los lugares donde se ejecutan obras que yo he gestionado, esto para promover a uno de sus familiares como aspirante a sucederlo en la alcaldía y de paso limpiar su imagen deteriorada por todo lo que se conoció esta semana atribuyéndose la gestión de obras que nunca hizo.



Y no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho con varias obras gestionadas por mi ante diversas instancias por lo que le hago un respetuoso pero enérgico llamado a que se dedique a trabajar realmente en lo que quedan en los dos meses y medio de su gobierno y sobre todo en aclarar los serios señalamientos que hay en su contra y que ha despertado la preocupación de la ciudadanía sobre todo en el aspecto de seguridad pública.



En los próximos días haré trasmisiones en vivo por Facebook Live desde los lugares donde se han realizado obras que el señor asegura que gestiono, para desmentirlo con documentos ante la gente de cada comunidad.



De esta manera daré a conocer obras producto de mi trabajo, de gestión tales como la repavimentación de camino interestatal C.E. Zimapan - Xhaja y de la carretera Federal Portezuelo - Zimapán realizadas por el gobierno federal.



¡𝗬𝗮 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝘂𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮ñ𝗼𝘀 𝗘𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲❗



ATENTAMENTE

𝗩í𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗢𝘀𝗺𝗶𝗻𝗱 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗧𝗿𝗲𝗷𝗼