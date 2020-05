Acusan a José Ángel Gurría de chantajear a gobierno para manipular cifras de COVID al alza

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, fue acusado de chantaje, manipulando las estadísticas para incluir al gobierno español junto con el gobierno español entre las 10 naciones que más pruebas han realizado en el mundo para detectar el Covid-19, a cambio España lo apoyaría en su reelección al frente de la OCDE.



Un escándalo y dos hipótesis: el gobierno de España presionó a José Ángel Gurría para mejorar sus cifras de pruebas de coronavirus y aparecer entre los mejores del ranking de la OCDE o fue el mexicano el que ofreció este favor a cambio del apoyo de los ibéricos para su reelección al frente del organismo internacional.



Todo comenzó, dice el diario digital Vozpópuli, con una videollamada el viernes pasado entre José Ángel Gurría y un alto funcionario del gobierno español. En ella se habría pactado un maquillaje estadístico. La OCDE utilizaría un criterio distinto para medir el número de pruebas que España ha realizado y permitiría al gobierno de Pedro Sánchez jactarse de ser el octavo país con más pruebas realizadas dentro de la OCDE. En vez de 1’345,560 pruebas tipo PCR serían 1´655,560, porque se incluirían test de anticuerpos o serológicas (considerados menos confiables). Esto significaría 28.8 pruebas por cada 1,000 habitantes, en vez de 22.29. Sin la manipulación, España ocuparía el lugar 18 y seguiría a merced de las críticas que afirman que no ha hecho un esfuerzo suficiente.



El informe de la OCDE fue publicado el pasado lunes. Ese mismo día, Gurría lanzó un tuit celebrando el ascenso de posiciones de España. El presidente Pedro Sánchez presumió del reconocimiento de la organización en redes sociales. Varios medios replicaron esta nota con opiniones favorables a la gestión de la pandemia por parte del gobierno del PSOE-Podemos.



La simulación fue puesta al descubierto por Max Roser, el director del proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford. El investigador acusó a José Ángel Gurría de confundir a la opinión pública, utilizando la información de Our World in Data para elaborar la tabla comparativa, pero utilizando otras fuentes para el caso español. Luis Miguel González | EL ECONOMISTA