Acusan a la alcaldesa Nancy Gomez de vivir en la opulencia, no hacer nada por el municipio de Chicoloapan y menos apoyar a la poblacion por lo de COVID-19

Chicoloapan, Mex.-A más de un año y fracción de gobierno y ante la incapacidad para gobernar de la morenista Nancy Gómez, la población no pide, exige al gobierno federal investigue como es que sus familiares primos y hermanos de esta, viven en la plena opulencia además de olvidarse por completo de cumplir con los compromisos en campaña.

Los denunciantes quienes solicitaron el anonimato, dijeron que ante la situación que prevalece a nivel mundial con el virus del COVID-19, a la alcaldesa Nancy Gómez poco o más bien nada le ha importado para nada esta situación que es sumamente grave, ni siquiera se preocupa por la niñez y la población adulta que es la que más está en peligro del contagio.

Añadieron que como resultado de la pandemia, miles de personas se encuentran ya sin trabajo y por lo mismo sufren de una situación exageradamente grave pues no tienen dinero ni siquiera para comprar lo más elemental de la canasta básica, mientras la presidenta municipal a parte de darse una vida llena de lujos en conjunto con su familia se olvida de sus gobernados y ni siquiera a promovido cuando menos llevar una despensa con productos de la canasta básica para las familias más desprotegidas.

Por otro lado, comentaron que en cuanto a servicios públicos el municipio hoy se encuentra mas peor que cuando gobernaban los anteriores gobiernos priistas, pues no hay obras de impacto tales como apoyos a la educación, construcción de pavimentación en vialidades, alumbrado público y menos avances en el tema de seguridad pública, pues los asaltos con violencia a toda hora del día son ya una costumbre o sea la sociedad chicoloapense vive bajo el terror que impera la delincuencia organizada ante la incapacidad de un gobierno que solo vela por sus intereses mezquinos

Los enfadados denunciantes terminaron diciendo que Nancy Gómez también está más preocupada en promover a su esposo para ser el próximo presidente municipal en las elecciones venideras que cumplir con su compromiso con la ciudadanía de este lugar, pero ’la gente del municipio no olvida, tenemos memoria, no somos tontos, nos acordaremos de usted en las próximas elecciones, ya que usted y su gavilla de hampones el 95 por ciento ex perredistas oportunistas, quieren seguir viviendo del erario público, por esa y otras razones estamos solicitando al gobierno federal investigue a este gobierno si los recursos recibidos han sido bien aplicados.