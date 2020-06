Acusan a periodista Marleny Magaña por fraude y amenazas

Algunos usuarios destacaron que por medio de la prepotencia y el chantaje, la periodista trata de beneficiarse al lado de sus amigos, quienes la ayudan a utilizar su poder de servidora pública de manera incorrecta.



’No es por intrigar, pero la pseudoperiodista Marleny Magaña Uribe opera en conjunto con Rafael Martínez, también periodista de la misma calaña. Ubican a empresarios y políticos, les ofrecen servicios de asesoría a cambio de un friego de lana y se niegan, los extorsionan’, señaló Gustavogus88.



Asimismo, otras cuentas de Twitter también alzaron la voz para quejarse de Marley Magaña y exponer que personas así sólo dañan la imagen del país y no permiten que se genere un verdadero cambio.



’Marleny Magaña es otro claro ejemplo de la gente #Vividora y #Estafadora que hace que el país no avance’, mencionó Jukileaks.



’En ningún lado la quieren ni de conductora, ni periodista ni nada eres una vergüenza de persona #MarlenyMagaña’, añadió el usuario llamado elgabo91.



Algunas otras cuentas dejaron claro que no es la primera vez que Marleny Magaña está envuelta en este tipo de conflictos, pues ya tuvo que abandonar un cargo por ser prepotente con la gente que estaba a su alrededor.



’Marleny Magaña Uribe es una prepotente por eso la corrieron de la otra radio, ya era justo que pagara por sus crímenes #chayotera #pseudoperiodista’, cuestionó ManuMorales86 en redes sociales.