Acusan a sindicato de la U. de Chapingo

La Universidad Autónoma Chapingo, responsabilizó al Sindicato de Trabajadores de la UACh (STUACh), de llevar a la parálisis y al desprestigio institucional a esa casa de estudios con una huelga de más de tres meses, actos ilegales, tergiversación de información y difamaciones situación que está ubicándose en daño contra bienes nacionales por ser esta Universidad de carácter federal y pública, cuya misión es impartir educación de nivel medio superior, superior y posgrado.



La Comunidad de Chapingo integrada por profesores, estudiantes y trabajadores, advirtió, en un manifiesto, cuyos responsables son los Doctores Gustavo Almaguer Vargas y Joel Cervantes Herrera, que el Sindicato a pesar de haber tenido en sus manos una Propuesta Integral de Negociación por parte de la institución para terminar la huelga iniciada el 6 de marzo, ’limita el derecho a la educación de los alumnos de la UACh’.



Pero además, ’desestructura proyectos de gran visión, merma las capacidades institucionales y ocasiona cuantiosas pérdidas actuales y potenciales de los recursos humanos, económicos, de bienes y equipos, que en conjunto desarticulan y socaban la calidad del quehacer sustantivo de la Universidad, que la están llevando a la parálisis y desprestigio institucional’.



’Lo más importante es que se están cercenando los derechos de los demás sectores e impidiendo que la institución cumpla con las obligaciones fundamentales que por Ley tiene ante el pueblo de México, lo que puede ser, atentar contra bienes nacionales. La reiteración de abusos e ilegalidades no hacen jurisprudencia’, agregó.



A través de un manifiesto la comunidad universitaria, denunció ante la opinión pública que un miembro del STUACh amenazó de muerte a un integrante de la Comunidad Universitaria y aclara que la Unidad Jurídica de la UACh ya presentó la demanda respectiva pero la afectación a la cordial y sana convivencia universitaria será negativa.



También el Centro de Datos de la Institución sufrió, en este periodo de huelga, la suspensión del suministro de energía eléctrica; se está limitando el libre acceso a profesores, familiares y amigos a su casa-habitación, en la Colonia de Profesores y en sus diversas manifestaciones verbales son agresivos, en contra de otros miembros de la comunidad, incluidas las de redes sociales.



El manifiesto avalado por tres sectores de la Comunidad Universitaria tiene como coordinadores visibles a los Doctores Gustavo Almaguer Vargas y Joel Cervantes Herrera en donde se sostiene que el Sindicato antes mencionado ’tergiversa información de la situación actual de la huelga ante medios periodísticos, afectando la imagen del Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, quien ha mostrado la mayor disposición posible para la solución de la actual huelga.



Se destaca, en el texto, un exceso del STUACh vinculado a su insistencia de ’heredar’ sus plazas a sus hijos y dejó en claro que la Universidad acepta la intermediación del Gobierno Federal, a través de sus secretarías de Estado, en la resolución del conflicto de huelga, ’sin embargo, por ningún motivo se debe transgredir la Autonomía y la Normatividad Universitaria’.



Este panorama, considera el manifiesto de la UACh, no puede continuar más aun cuando la excelencia académica de la Universidad ha sido reconocida por el Word University Rankings (QS), quien la ha incluido dentro del grupo de las mejores Universidades a nivel mundial. Asimismo, figura en otras clasificaciones como una de las diez mejores universidades de México.



El esfuerzo y calidad de la Universidad se refleja en que ’somos la única institución del país que tiene todos sus posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología’.



Pero además en que, la Universidad Autónoma Chapingo actualmente cumple 166 años, durante los cuales ha aportado al campo mexicano profesionales, docentes y técnicos altamente capacitados; quienes promueven un aprovechamiento racional, económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y naturales, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, especialmente de la población rural, y de esa manera, contribuir al desarrollo nacional soberano y sustentable.



De tal suerte que la Norma de Conducta de la Autoridad Institucional, ’es exigir el respeto del marco normativo-legal institucional y el ejercicio de los derechos de TODOS los sectores-gremios que integran la Comunidad Universitaria. Que ningún sector al ejercer sus derechos, atropelle los derechos de los demás sectores… si no es mediante juicio seguido ante los tribunales competentes previamente establecidos… (Art.14, CPEUM)’….



MEDICOS RECLAMAN PAGO EN EXCESO A PERSONAL DE CUBA



Luego de lo0s ataques que se han registrado en contra del cuerpo médico, ahora los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas expresaron su reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos de Covid-19 por lo que califican es un ’agravio’ la presencia de 585 médicos y enfermeras cubanas en México a quienes se les paga más que a especialistas nacionales.



Los denunciantes afirman que y no reúnen las competencias requeridas, ni tienen funciones debidamente especificadas, y que no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, desplazan do a especialista nacionales .



Hay que recordar que el mes de mayo cuando la comunidad se sintió agraviada con los comentarios del presidente de que los médicos sólo buscan el bienestar económico personal, enriquecerse, en lugar del bienestar de los pacientes, las 12 agrupaciones médicas consideran que a quienes enfrentan la batalla contra el Covid-19 el gobierno los ha relegado frente a los doctores extranjeros, surgiendo la primera carta de protesta.



Hoy las agrupaciones vuelven a manifestar su ’profunda desaprobación y enérgica protesta, ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México’.



En el documento los directivos señalan que también hay otras agrupaciones medicas del país y que decidieron ’manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta, ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México’.



Explican que ’el grupo de médicos extranjeros está compuesto en su mayoría por médicos generales sin especialidad, ubicándoles en las diferentes áreas hospitalarias, o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados’.



Mientras que en México todos los médicos generales o especialistas cuentan con ’documentos y certificados de Idoneidad para nuestra práctica, normatividad que se ve vulnerada, por el decreto que le permite a personal médico carente de esta certificación ejercer dentro de la República Mexicana’……



POR PROTESTAS DE TRABAJADORES, CAOS EN LA CDMX



La Ciudad de >México sigue siendo el centro de manifestaciones y protesta de todo tipo, sobre todo de trabajadores de diversas ramas , mientras que el tráfico se convierte en un verdadero caos.



Para empezar unos 100 policías de la Ciudad de México protestaron en el Zócalo para exigir mejoras en sus condiciones laborales y la liberación de los dos elementos presos en el reclusorio Sur por un presunto caso de abuso policial contra la menor de edad Melanie ’N’.



Tras permanecer en la plaza, iniciaron una marcha rumbo a la avenida San Antonio Abad. Los uniformados piden apoyos por parte de las autoridades en su actuación en marchas y movilizaciones, además de una nueva legislación y protocolos claros a seguir.



"Le venimos a informar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que los que estamos presentes venimos en la representación de los 83 mil elementos de la policía capitalina, no venimos a atacar ni a destruir nuestras ciudad, ni tampoco venimos a dañar la ley ni el patrimonio de las personas productivas, por lo que el motivo de nuestra manifestación es para reclamar nuestro repudio total a este gobierno", dijo un elemento de la policía.



A esta protesta, convocada en redes sociales, también se hizo una invitación a que participen agentes de la Fiscalía General capitalina, así como algunos comerciantes afectados por los destrozos en las protestas.



Los manifestantes de las distintas corporaciones policiales y de procuración de justicia, se reunieron en Bellas Artes y realizan circuitos en el Zócalo y el primer cuadro de la Ciudad.



Los locatarios piden que se cumplan leyes que protejan sus comercios ante ataques de grupos que causan destrozos en sus locales durante algunas marchas. Se prevé que realicen un plantón en inmediaciones del Zócalo como medida de protesta y para exigir pronta respuesta a sus demandas.



También se manifestaron taxistas, quienes con sus unidades bloquearon avenida Juarez para exigir al Gobierno apoyos económicos para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y las medidas de sana distancia.



Este lunes Taxistas Unidos por México (TUM), encabezados por organizaciones como Central Unitaria de Trabajadores y Frente Popular Francisco Villa, realizaron un acto en el Zócalo capitalino para presentar su plan de acción de los próximos días que incluyen protestas en calles de la capital…..



