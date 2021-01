Acusan al INE de obstaculizar las candidaturas independientes

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 7 de enero de 2021.- Integrantes de la asociación Base de Actores Sociales Transformando Acciones (Basta) acusaron en este puerto que el l Instituto Nacional Electoral (INE) obstaculizó las candidaturas independientes en el actual proceso electoral, ya que no brindó las mismas condiciones que en 2018.



En conferencia de prensa, Arturo Flores Mercado, quien buscaba la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco por la vía independiente, dijo que con los actuales requerimientos tuvieron más ’imposibilidad’.



Indicó que tenían que recolectar 18 mil firmas en un mes y debían estar acompañadas de fotografías de los ciudadanos, sin embargo por cuestiones de seguridad los simpatizantes se negaban o también había fallas en el sistema.



’Nosotros los ciudadanos no tenemos ni la economía, la estructura de los partidos, porque a nosotros nos tratan como si fuéramos partidos, somos ciudadanos que vamos en busca de esas firmas casa por casa; por los protocolos de la salud, mucha gente no salía, segunda, la violencia que vivimos, balazos que nos tocó escuchar y sobre todo, que en la aplicación hubo un cambio, la fotografía ahora es una biometría’, expresó.



Dijo que el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no informaron en tiempo y forma a los acapulqueños sobre este proceso para poder recibir a los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes, lo que generó desconfianza en los habitantes.



’De 10 personas que entrevistamos, ocho veían bien a los candidatos independientes, nos han dicho que ya están hartos de los partidos, que si uno quiere ser regidor, otro quiere ser diputado, el diputado se quiere pasar a la presidencia municipal, y le han perdido el respeto al ciudadano’, expuso Flores Mercado. Los aspirantes inconformes presentaron su renuncia al proceso ante el INE, tras insistir que hubo desinformación y trabas para contender por la vía independiente.

Fuente: Quadratín