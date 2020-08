Acusando y confrontando el Alcalde no da solucion a los problemas de Culiacán: Eusebio Telles

Tras los hechos de confrontación que existe por parte del Alcalde con Diego Castro Blanco, Presidente de Canaco Culiacán y con el secretario de Desarrollo Económico Javier Lizárraga, el Regidor Panista, Eusebio Manuel Telles Molina señaló que los organismos como la Canaco son importantes por qué son el puente de los empresarios con el municipio, al igual que las secretarias de estado son aliados de Culiacán que ayudarán a que la capital sinaloense crezca y se desarrolle.



Ante esto el Eusebio Telles los invita al diálogo entre los afectados y el gobierno para que ambas partes puedan encontrar una solución al problema que se está presentando.



’Yo conmino al Alcalde y al Secretario de Desarrollo Económico que se sienten y hagan una mesa de diálogo con todos y pongan las razones en la mesa y valoren si es viable o no la reapertura de antros, bares y salones, de seguir la medida del cierre se les explique a los empresarios y se tomen algunas medidas alternativas para que la situación no les esté afectando tanto como hasta ahora lo han padecido’, declaró el Regidor Panista por Culiacán, Eusebio Telles.



Estos señalamientos se generaron tras las declaraciones del Alcalde, en las cuales señala que el Secretario de Desarrollo Económico del estado, dijo a los comerciales, que el municipio se oponía al reinicio de actividades de los comercios, antros, bares, salones de fiestas y casinos.



’Que el Alcalde no esté señalado y acusando, que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer las cosas que Culiacán necesita, el pleito no le beneficia a nadie, necesitamos sumar esfuerzos y que de manera respetuosa atienda a esa gente que requiere que le resuelvan sus demandas y si no se puede se les comunique por qué razón no se le puede dar solución’, finalizó Telles Molina.



Es momento de conjuntar esfuerzos y trabajar por un mejor Culiacán y sobre todo que sea libre de COVID-19.