Adahan Casas en su Informe Legislativo, destacó el apoyo al personal de salud

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



En conocido hotel de la capital nayarita, el diputado Adahan Casas Rivas, rindió su Tercer Informe Legislativo, ante la presencia de representantes de los diversos sectores de la sociedad.



’Hoy es un día muy especial en mi vida. Rendir cuentas es mi responsabilidad. El 2020 ha sido un año de muchos retos, la prueba máxima de qué estamos hechos los nayaritas. Pueblo y gobierno enfrentamos la peor crisis de salud de los últimos tiempos y no menor la crisis económica’.



Adahan Casas, destacó las acciones y gestiones de salud que realizó.



’En acciones de salud, desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado con una responsabilidad y pasión, llevando beneficios a muchas familias y sobre todo a las que menos tienen. Como diputado por Nayarit, he recorrido clínicas, hospitales, comercios dotando de material médico para la protección de médicos y enfermeras y prestadores de servicios para enfrentar la contingencia con seguridad y así lograr disminuir el riesgo de contagio’.



Reconoció que al inicio de esta pandemia muchos de nuestro personal médico fue víctima de rechazo, de discriminación y ofensas, por parte de personas que tenían miedo de ser contagiadas, cometiéndose actos equivocados contra el personal de salud; apoyándolos de manera personal con un camión para su traslado seguro a sus centros de trabajo.



’Fue mi manera de reconocer la incansable labor que hacen todos los días por las familias de nuestro estado, incluso, a costa de su propia vida. Desde aquí hago un espacio para hacer un reconocimiento a los nuevos héroes de nuestro tiempo, a la comunidad de médicos y enfermeras y personal de salud de todas las instituciones públicas y privadas de nuestro estado. Cuenten conmigo porque me las voy a jugar con ustedes’.



En el tiempo que duró el Informe de Adahan Casas, que fue poco menos de una hora, donde los asistentes portaron cubrebocas y estaban ubicados con la sana distancia, el legislador local, habló que en estos tiempos de pandemia se le ha dado apoyo a músicos, taxistas, asilos, entre otros, dotándolos de insumos, equipo para cumplir con las medidas de salud requeridas para poder abrir sus establecimientos, generando empleo y evitando la caída de la economía de nuestro estado’.