Adahan Casas precandidato a la alcaldía de Tepic por la Coalición PAN, PRI y PRD

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



Este martes, en conferencia de prensa, se informó que Adahan Casas Rivas, se registra como precandidato a la presidencia municipal de Tepic, por la Coalición ’Va por Nayarit’ del PAN, PRD y PRI.



’Agradezco a la Alianza ’Va por México’, a la Alianza ’Va por Nayarit’ y ’Va por Tepic’, a mis presidentes de los partidos, al PRD, al PAN y al PRI y sobre todo un mensaje muy especial que voy a incluir en esta Alianza, a la sociedad; porque quien me conoce sabe que soy un hombre que genera la unidad y no con discursos’, dijo el precandidato.



Se calificó como un hombre de pocas propuestas, pero de más acciones, ’y quien me conoce sabe que sabemos administrar en crisis, y Nayarit y Tepic hoy necesita hombres y mujeres que sepan gobernar y que sepan hacer las cosas bien’.



Casas Rivas señaló que junto con la precandidata al gobierno de Nayarit, Gloria Núñez, se hará el trabajo que Nayarit necesita; además, hizo el compromiso con sus compañeros de fórmula, ’queremos el equipo ganador, un equipo comprometido con la sociedad principalmente, inclusive por encima de nuestros partidos; es el gran compromiso que vamos a refrendar el día de hoy’.



’Toda mi pasión por mi tierra va a quedar plasmada en esta campaña alegre y segura que vamos a realizar a partir del día de hoy como precandidatos, y va a quedar de manifiesto que Tepic demanda un cambio verdadero y en esta pasión que me caracteriza voy a transmitir mi seguridad, mi alegría y sobre todo de levantar a Tepic’.



Asimismo, indicó que Tepic no es un experimento de nadie, sino es una necesidad ponerlo de pie con el compromiso de hacerle frente a la pandemia, ’con responsabilidad, pero sin perder empleos porque son muy necesarios, Nayarit necesita más empleos, necesitamos reactivar la economía, el deporte, la cultura, para que nos vaya bien a todos’.