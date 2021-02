Adalid Maganda, el polémico árbitro de la Liga MX, fue destituido por ’no cumplir con los estándares’

Adalid Maganda es uno de los árbitros más polémicos de la Liga MX y ha estado envuelto en varios escándalos. Por tal motivo, a la Comisión de Arbitraje se le acabó la paciencia y anunció la baja del silbante.



’Dados los constantes hechos en los que el señor Maganda ha demostrado no cumplir con los estándares de esta Comisión, se ha tomado la decisión de separarlo de su cargo’, señala un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).



La Comisión que preside Arturo Brizio señaló que el nazareno no aprobó los exámenes médicos en dos ocasiones, que son un requisito indispensable para poder dirigir los partidos de la Liga MX.



A su vez, recordó que Maganda participó en un evento deportivo ’durante la pandemia sin la autorización de la Comisión y sin respetar los protocolos sanitarios’. Esto sucedió en octubre pasado y, tras darse a conocer en los medios de comunicación, fue suspendido varios partidos.



De acuerdo con el periódico El Universal, Adalid pitó el domingo 4 de octubre la final Mayor A en Ixtapaluca entre los equipos Santa Cruz y Guadalajara. Esto le habría dejado una ganancia de 6,000 pesos mexicanos, unos USD 280.



La Comisión también apuntó que el silbante ha tenido una calificación baja ’derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX’. Indicaron que incluye la ’poca aptitud para comunicarse con el VAR’.



Vale recordar que la última polémica en la que estuvo involucrado fue en el partido entre Toluca y Querétaro de enero pasado. Fueron en varias ocasiones donde las decisiones de Maganda terminaron afectando en jugadas que cambiaron el marcador del encuentro.



Por último, el organismo de la Federación dejó en claro que el árbitro no suma un esfuerzo para corregir estos problemas. Lo acusaron de que ha tenido una ’actitud negativa y amenazante’ durante los esfuerzos de capacitación.



’Son algunos de los elementos que han llevado a la Comisión de Árbitros a tomar esta decisión, respondiendo al compromiso de garantizar un cuerpo arbitral con la aptitud y actitud necesarias para procurar la justicia deportiva en el terreno de juego’, indica el documento.



Tras el comunicado, Maganda habló antes los medios de comunicación. Contó que fue citado a las 11 de la mañana y, al llegar a la Comisión de Árbitros, los abogados del órgano le señalaron que fue destituido de su puesto.



’No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como 10 llamadas y no contesta, que dé la cara, él como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde, manda a sus achichincles a chin...’, expresó en una entrevista con ESPN.



Acusó que su destitución es por discriminación y no por falta de capacidad. Además, aseveró que irá a la FIFA, pues ya se imaginaba que iba a pasar una situación similar, pues sentenció que el ’racismo es muy penado’.



Ésta no sería la primera vez que el árbitro habla por un despido. Hace unos años acusó a Arturo Brizio de despido por discriminación racial y estuvo un año sin ver actividad en una liga profesional. Fue hasta 2019 cuando pudo volver a la FMF y hace unos meses se hincó en un partido amistoso como parte de las protestas contra el racismo en el mundo.