Adalid Maganda presentará queja en Conapred contra FMF

El silbante Adalid Maganda interpondrá una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) al no llegar a un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras su baja como árbitro del organismo.





Este jueves, Maganda y su abogado, Proceso González, sostuvieron una segunda reunión conciliatoria con representantes del área jurídica de la FMF, sin llegar a un acuerdo.



Adalid consideró que su baja de la Comisión de Arbitraje obedece a un acto de racismo ejercido en su contra por parte del presidente del organismo, Arturo Brizio Cárter.



"Yon de Luisa está solapando a un racista como Arturo Brizio. Hoy (en la reunión) no propusieron nada", acusó Maganda en entrevista con As México.



Ante esto, el silbante advirtió que el próximo lunes acudirá a la sede de Conapred para interponer una queja contra FMF y sus directivos por racismo.



"Exijo que destituyan a Brizio. Vamos a realizar otras acciones para encontrar respuesta, así que vamos a presentar una queja formal ante Conapred", anunció.



El guerrerense aseguró que en FMF "ni siquiera me quieren dar lo que por ley me corresponde de liquidación".