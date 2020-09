Adapta entrenador nacional de Powerlifting programas para deportistas mexiquenses

• Espera definición de fechas para competencias nacionales e internacionales.



Zinacantepec, Estado de México, .- Jesús García García, entrenador nacional y estatal de powerlifting, trabaja con los deportistas mexiquenses Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, Miguel Meléndez y Miriam Isela Aguilar, quienes paso a paso se han reintegrado a la actividad de esta disciplina, y que han adaptado sus entrenamientos durante el confinamiento debido al virus SARS-CoV-2.



El entrenador refirió que con Paty Bárcenas logró conseguir material para entrenar en casa, desde la primera etapa de la contingencia.



’En el caso del resto del equipo, los muchachos del Estado de México, fue hasta junio que me prestaron otra banca, y yo hice compra de material deportivo porque no podemos parar tanto, ya que eso implica que nuestras marcas bajen.



’Acondicioné el estacionamiento de mi departamento y aquí es donde hemos trabajado desde junio hasta la fecha, las medidas que tomamos para evitar contagios, todos saben que deben tener el mínimo contacto con las personas fuera de las áreas de entrenamiento, no pueden asistir a fiestas ni donde haya mucha aglomeración, estamos en horarios diferentes para que no haya tantos deportista en un sólo punto y se hace una revisión constante’, explicó.



El entrenador agregó que esperan que definan las fechas en las que podrán retornar al Centro Paralímpico Mexicano, considerando que sólo se abrirán las puertas a los deportistas clasificados a la justa olímpica, o que están cerca de adquirir su pase.



Tomando en cuenta el grupo de atletas que entrenan en su equipo y considerando las restricciones que habrá para acceder a la instalación nacional, el entrenador afirmó que ha estado adquiriendo material deportivo, con el que podrá seguir preparando a los atletas que aún están en un proceso y a los juveniles, con la intención de que sigan entrenando.



Por otro lado, detalló que a pesar de que no existen fechas definitivas en los eventos, ya se vislumbran encuentros deportivos en los que podrían participar las y los deportistas del Estado de México, aunque explicó que se tendrán que definir las competencias en las que se presenten, sobre todo por los atletas que están buscando una marca para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, programados para el año siguiente.