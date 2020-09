Adaptarnos a la incertidumbre

Somos seres sociables, necesitamos el contacto humano, solidaridad, fuerza vital, fortaleza (resiliencia) y sentirnos seguros.

La paradoja es que entre más distantes estamos más nos necesitamos.

Nos necesitamos para no perder la esperanza, para darnos inspiración, ideas y motivarnos.

No te contamines de los pesimistas, siembra pensamiento positivos y cosecharás felicidad.

Como dijo atinadamente Viktor Frankl

’Al hombre, se le puede arrebatar todo, salvo una cosa; la última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias’

Rosa Chávez Cárdenas, nos expone más:

No nos percatamos que contamos genéticamente con el instinto de conservación, el encargado de la sobrevivencia.

Esta maravilla se encuentra en el sistema límbico, el cerebro más primitivo; el reptiliano.

El problema es que ya no nos persiguen los animales salvajes, sino los microscópicos.

En la pandemia la alarma se encuentra en alerta por el temor al virus, además por las consecuencias económicas y lo que impacta a la salud física y mental.

Cuando el cerebro instintivo capta un peligro, algo urgente, no busca confirmar la percepción, actúa de manera apresurada y dispara una respuesta.

Prepara las hormonas para darnos la energía: correr o pelear.

Puede que reaccionemos con un arrebato de rabia o nos paralicemos por el miedo, este mecanismo de defensa instintivo reacciona antes que el córtex; el cerebro racional, el que identifica de manera razonada lo que está sucediendo.

La emoción se pone en marcha antes que el pensamiento. El área prefrontal constituye un moderador, permite la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada al hecho.

La alarma está prendida en situaciones de emergencia y también se agota la respuesta.

El control emocional no funciona eficazmente en un cerebro estresado.

El confinamiento y la crisis económica han afectado el control de las emociones, se pierde tolerancia y por cualquier nimiedad se actúa a la defensiva veremos cómo se va a incrementar la violencia.

Son tiempos de incertidumbre, sufrimos ansiedad anticipatoria y no tenemos certeza de cuando volveremos a la vida cotidiana. Por el temor al contagio perdimos la libertad, todo se volvió un peligro, mientras los gobiernos aprovechan para tomar el poder y nos imponen reglas absurdas.

Las medidas tomadas para evitar el contagio nos separan hasta de los más cercanos, los adultos mayores sufren soledad y rechazo, no les permiten ingresar ni para comprar sus víveres.

Uno de los valores que tenemos que fomentar es la solidaridad, no permitir que nos dividan, ayudarnos entre nosotros.

Las personas que perdieron su negocio, su trabajo, necesitan apoyo, la angustia impide salir del problema.

En esta batalla ya tenemos identificado al enemigo, no lo hemos vencido, sin embargo, vivir con miedo y ansiedad afecta nuestra arma más poderosa, el sistema inmunológico.

Es importante despertar habilidades: la creatividad, imaginación, la capacidad de pensar para reconstruirnos.

Otra habilidad importante, es la adaptación. Siéntate y escribe: ¿cómo adapto mis habilidades a este nuevo mundo? Otra pregunta: ¿cómo puedo trabajar con otras personas para ayudarlas y ayudarme? El país, el mundo, mejorará en la medida que todos mejoremos. Cuidado, si estamos divididos los políticos se aprovechan y se vuelven dictadores.

Dependemos de la tecnología, en la pandemia se ha vuelto indispensable, pero, no alimenta nuestras almas.

La tecnología nos da información y sensación de seguridad, sin embargo, en cuanto a niños y jóvenes aprenden mejor vía presencial, en grupo.

