Adecuadas acciones de México reconoce la OMS

Cuando en la redes sociales, en forma por lo menos irresponsable, se difunden escenarios apocalípticos para México y se acusa a la China comunista de ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo tiro, pero si con el coronavirus, es de reconocer la oportuna respuesta sobre el primer caso con el editorial diario de La Jornada, ’La Rayuela’, pequeño en espacio pero enorme en contenido, que nos permitimos reproducir:



’Qué importa que la OMS reconozca el desempeño de México si aquí los que saben qué hacer son los comentócratas nacionales y extranjeros y siete vociferantes sueltos. ¿Sueltos?’



En el segundo caso, es de recordar que Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, se detectó en humanos en México, el cual causó más de 20 muertes. El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como de nivel de alerta seis; es decir, "pandemia en curso’. El 10 de agosto de 2010 anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. Y nadie en el planeta se atrevió a acusar a nuestro país por ese flagelo.



Por cierto la nota de OMS, hasta donde sabemos se publicó en pocos medios, para sustentar los dicho tomamos las partes sustanciales.



Después de aceptar la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en el mapa de contagios de coronavirus en todo el mundo, el avance de la pandemia es aún lento en México, ’país que permanece sin entrar a la fase 2, los responsables de la OMS-Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, Jean-Marc Gabastou y Cristian Morales Fuhrimann, indicaron que las medidas adoptadas en México son adecuadas y aprendidas de otros países, como China, y celebró que estando aún en el escenario 1 se están aplicando medidas típicas del 2, cuando ya se da transmisión comunitaria: eso es ir pora adelante.



Sin embargo, aseguraron que si bien México está tomando medidas adecuadas, es imposible prever lo que sucederá y la situación puede volverse muy grave a pesar de lo que ocurre hasta ahora. Entre los factores de riesgo que señalaron están los altos índices de diabetes y obesidad en la población.



Al respecto, a mayor abundamiento, Morales puso como ejemplo: que en España cerraron las escuelas cuando llevaban más de mil casos, y en Italia, más de 2 mil; aquí se han clausurado con 100. Podemos apreciar que hay cosas que se están haciendo correctamente, aunque eso no significa que todo va a salir bien. Sabemos que vamos a transitar muy pronto al escenario 2 y que el 3 va a expresarse muy probablemente en las próximas semanas.



Gabastou por su parte, afirmó que entre las fortalezas de México están la tecnología de alta calidad, personal preparado y capacidad de reacción inmediata de los laboratorios. Fue el primer país en implementar el algoritmo para el diagnóstico completo. Capacidad tiene, es cuestión de organización y reorganización en los servicios ante una situación como esta, y es ahí donde vamos a ver cómo responde al escenario 3 en las semanas que vienen. Cada semana ganada nos enseña lo que se debe o no hacer y el costo relacionado con la eficiencia.



Asimismo, Gabastou salió al paso de acusaciones de que el gobierno mexicano está privilegiando el resguardo de la economía a la posibilidad de que la enfermedad se propague al no adoptar medidas más duras. Esas medidas drásticas no han demostrado su eficiencia. Si hubiera una receta mágica, la aplicaríamos, y nosotros la recomendaríamos, pero esa receta no existe. Países con el PIB alto que han iniciado medidas muy drásticas pueden sufrir un impacto más fuerte, porque finalmente dependen de las finanzas de la especulación. Esas medidas no mitigan el impacto económico. México está resistiendo y es un país con muy pocos casos. Eso va a cambiar rápidamente, pero este esquema nos habrá hecho ganar días o semanas.



Así lo esperamos los mexicanos de bien, por lo pronto el confinamiento y la limpieza es lo más adecuado. Tenemos que ser solidarios para que salgamos de este trance, triunfantes; la unidad es importantísima, las disputas políticas en asuntos de salud son verdaderamente criminales.



