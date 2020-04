Adela Román actúa a tiempo ante el COVID-19: Luis Walton

El exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, respaldó las medidas que aplica el gobierno de Acapulco para evitar contagios de Coronavirus (COVID-19).



En opinión del empresario y excandidato al gobierno de Guerrero, Adela Román Ocampo tiene razón en hacer la advertencia, dijo para luego ponderar que la vida es lo más importante que la cuestión económica.



Durante su participación en el programa radiofónico de análisis político ’Secreto a Voces’, transmitido este sábado por Vida 89.7 FM de Audiorama Guerrero, Walton Aburto recalcó que la pandemia es real y como muestra refirió lo que ocurre en Europa y Estados Unidos.



Las acciones sanitarias que se aplican en México y Acapulco son acertadas, ya lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS), ’estamos haciendo lo correcto’, refirió el abogado quien fue alcalde del municipio más importante del Guerrero y conoce las adversidades que se viven diariamente en la ciudad y puerto.



Suspender actividades antes que haya alto número de personas contagiadas es fundamental, en otros países como España, Italia y Estados Unidos hoy están aplicando las fases dos y tres, haya hubo irresponsabilidad porque la gente no atendió las recomendaciones a tiempo, citó a manera de reflexión el líder político.



En México y específicamente en Acapulco —apuntó— estamos apenas en la fase uno y debemos considerar que estamos a tiempo para evitar aumento en decesos. Si está en riesgo la vida, dijo que se debe hacer un receso en actividades y esperar que el gobierno organice la distribución de apoyos, porque lo más importante es preservar la vida.



Reconoció que no se puede comparar económicamente a Estados Unidos ni Europa con México, donde los ciudadanos reciben dinero y alimentos de las autoridades, ’ojalá no lleguemos a la fase dos porque no tenemos loe elementos que tienen otros países, debemos entender que la prevención es fundamental’, concluyó.