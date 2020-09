*Guerrero, cuarto lugar de ocupación de camas Covid

*Adela Román, anfitriona de reunión de Asociación de Alcaldes



Guerrero no va a la salida de la pandemia del Covid-19.

Verdaderamente se necesita del apoyo de la población para poder bajar el porcentaje de contagiados y encamados.

La falta de cuidado por parte de la gente ha llevado que las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, y Ometepec incrementen seriamente los contagios, y por ello vemos como, cada vez, amigos y conocidos se van contagiando.

Y quizá pronto nos alcance si nos descuidamos y permitimos que otros actúen como si esta crisis de salud no existiera.

La situación es tan seria que el estado se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en ocupación de camas covid.

Algo que no deberá llenar de orgullo a nadie.

Porque el estado estuvo en el lugar 26 de ocupación, mientras otros vivían penurias para poder controlar la crisis que por la que atravesaban.

Eso hace entendible la mayor preocupación de las autoridades y de la necesidad de que todos sumemos esfuerzos y hagamos lo correspondiente para evitar mayores contagios, lo que también repercutirá en menores fallecimientos por esta enfermedad.

Porque hay que decirlo, algunos se han recuperado, pero otros, tristemente, han muerto.

Habrá que reconocer que a estas alturas mucha gente sigue sin hacer conciencia de la enfermedad y su gravedad, pese al número de muertos que en México ha alcanzado, y que se encuentra descontrolada.

Si no queremos que la pandemia se descontrole más en Guerrero, habrá que ser solidarios con las autoridades de los tres niveles de gobierno, que piden a la población mayor responsabilidad para poder contener el Covid-19.

ESTE DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO, ADELA ROMÁN, será anfitriona de la reunión de los miembros de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC).

Para ello se espera la presencia de alcaldes de todo el país, quienes debatirán acerca de temas cruciales del área municipal, como es la seguridad pública, acciones para garantizar mayor bienestar a la población y una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Adela Román ocupa la importante cartera de secretaria General de dicha organización.

La alcaldesa de Acapulco anunció que por motivo de la pandemia del Coronavirus, este evento será presencial con aforo limitado y la mayor parte de ediles asociados darán seguimiento a los trabajos de manera virtual, a través de las plataformas de redes sociales del Gobierno de Acapulco, con una participación directa de más de 300 autoridades locales del país.

Entre los temas a tratar destacan el nuevo modelo policial y de justicia cívica, la presentación del programa integral para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la importancia de los Centros de Atención y Protección al Turista (CAPTAS), siendo la instancia de Acapulco modelo que es replicado en otros turísticos.

Como anfitriona del Encuentro Nacional de Ciudades Seguras, a las 5:00 de la tarde de este viernes, la alcaldesa porteña, inaugurará el evento y dará la bienvenida a los asistentes, entre ellos, al presidente de la asociación de alcaldes, Armando Quintero Martínez.

También participarán de manera virtual la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de diputados, Juanita Guerra Mena; la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Fabiola Alanís Sámano, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Leonel Cota Montaño.

El tema de la implementación del Nuevo Modelo Policial y de Justicia Cívica será impartido por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota y por la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.

Mientras que la doctora Lourdes del Carmen Angulo Salazar, de la CONAVIM, presentará el programa integral para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la importancia de los CAPTAS en las zonas turísticas lo expondrá el doctor Héctor Hernández Llamas, del gobierno municipal de Mazatlán.