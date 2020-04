Adela Román: El tiempo le dio la razón

*Chilpancingo ya tiene 20 mil despensas; la meta es que nadie pase hambre: Toño Gaspar



Finalmente el tiempo le dio la razón a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román, quien se adelantó a proponer el cierre de playas ante el avance del coronavirus y las actividades turísticas para frenar la cadena de contagios.

En ese momento se dio cuenta, por si no lo sabía, que tenía contendientes políticos, que sin ninguna pizca de prudencia política no dudaron en salir a la calle y lanzarse en su contra con el fin de deslegitimarla.

Uno de ellos fue Félix Salgado Macedonio quien irresponsablemente estuvo invitando a la gente a venir a las playas de Acapulco sin considerar el riesgo para quienes le hicieran caso.

Esperemos que lo que sucede le haga recapacitar y actúe de manera más serena, no como adolescente berrinchudo e inmaduro.

Debe aprender a diferenciar la responsabilidad de una autoridad, cuya meta es cuidar las vidas de sus gobernados, como lo están haciendo las autoridades federales, estatales y municipales, y otra hacerle al loco para invitar a la gente a venir a las playas sin considerar el grave riesgo de perder la vida en esa aventura.

Si la idea que se planteó fue hacer quedar mal a la alcaldesa, ahora quedó como un irresponsable y las acciones que se están tomando de cerrar las playas dan la razón a la autoridad de Acapulco.

Está perfectamente claro que no es una decisión fácil de tomar por lo doloroso de sus consecuencias para la población, como lo menciona Román Ocampo: ’Se tomó la dura y dolorosa determinación del cierre de playas en reunión del gobernador con los alcaldes de municipios costeros y turísticos del estado, para evitar la aglomeración de ciudadanos locales y visitantes.’

Es la vida la que está en juego y es la que se tiene que cuidar, por eso esa decisión, para evitar ’más más contagios que pongan en peligro la vida de todos’.

Está claro, la decisión del gobernador Héctor Astudillo y de Adela Román, junto con los alcaldes de las franjas costeras, quienes han privilegiado la vida de los guerrerenses, antes que los ingresos económicos.

Para esto ya se prepara una serie de acciones que se darán a conocer la próxima semana, en el ámbito de salud y la economía de las familias.

Esto contempla un programa alimentario en coordinación con el gobierno estatal y federal, que llegará a las familias más necesitadas de manera directa, sin intervención de líderes de organizaciones, anunció Román Ocampo.

Es tiempo de unidad, de solidaridad y de que los políticos sean mesurados en sus acciones y discursos, porque como dice Adela, ’el ejercicio de gobierno no puede ser, y menos ahora, terreno para las ocurrencias, los intereses de grupos y los oportunismos, es necesaria la unidad de manera urgente’.

Ella como autoridad pondera la vida y la salud de todas y todos, por ello, hace el llamado reiterativo, igual como lo hace el gobernador y las instancias federales, a que la gente se quede en casa para no contagiarse del coronavirus.

’Sigamos las medidas de higiene señaladas por la Secretaría de Salud federal, estatal y la dirección municipal, y guardemos la calma, la economía la levantaremos entre todos’, dijo.

Y agregó que ha reformulado el presupuesto de egresos confiando en que tendrá el respaldo del cuerpo edilicio para aprobarlo de manera inmediata y atender las múltiples necesidades que exige la situación.

’Estoy plenamente segura que lograremos vencer entre todos la amenaza que se nos presenta por esta epidemia, la unidad de nuestras familias y de los acapulqueños será decisiva en este momento’, refirió la alcaldesa quien convocó a la solidaridad y unidad para salir adelante.

MIENTRAS EN CHILPANCINGO, el alcalde capitalino, Antonio Gaspar Beltrán anunció que a partir de las 12 de la madrugada del sábado, se restringirá el acceso al zócalo capitalino para todo tipo de actividades que no sean necesarias.

Solo tendrán acceso quienes acudan a bancos, respetando en todo momento las medidas preventivas, como lo son: la sana distancia y el uso de gel antibacterial.

El primer edil informó que además de los bancos, permanecerán abiertos los mercados, los centros comerciales y las centrales de autobuses.

Antonio Gaspar, pese a la crisis que atraviesa su administración por la falta de recursos, no ha sido omiso, y ha estado pendiente realizando las acciones que instruyen del gobierno federal y estatal, con los cuales ha estado perfectamente coordinado.

Este viernes anunció el plan de acción ’Drones por México contra el coronavirus’ el cual tiene tres ejes de acción: la sanitización, o desinfección de espacios públicos desde lo alto para llegar a más espacios y de una manera mucho más rápida.

La segunda línea de acción es el patrullaje social, en el cual se montarán bocinas altoparlantes en diferentes drones, donde se enviarán mensajes a la ciudadanía para lograr hacer conciencia de la importancia de permanecer en casa.

La última acción, corresponde a la entrega de insumos (del Banco de Alimentos y Esperanza) a través de drones que podrán trasladar de tres hasta cinco kilogramos, esto, para evitar que los ciudadanos salgan de sus casas para recibir las despensas.

Toño Gaspar sigue invitando a la sociedad civil, grupos empresariales y ciudadanos organizados de Chilpancingo a reforzar esta acción, aportando despensas, las que se sumarán a las 20 mil que ya se tienen como donativo del municipio y del gobierno del estado.

Además de exhortar a la ciudadanía de tomar en serio esta pandemia que está afectando a 91 países, el edil capitalino, señaló que la única manera de no contagiarse es quedándose en casa, reconoció la meta de buscar los mecanismos institucionales tanto con el gobierno federal como con el estatal, lograr la meta de tener comida para todos y con ellos mantener a la ciudadanía en su casa en lo que pasa esta pandemia.