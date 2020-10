Adela Román, en la pelea por la candidatura

(Carta a Don Héctor)





• Si el género es femenino, va por Morena







ASÍ ES. MIENTRAS MORENA no decida, para el caso de Guerrero, el género de su candidato a la gubernatura del estado, la presidente municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo está en la pelea, como se dice en el argot popular, con todo y que sus compañeros de partido ya se creen candidatos, e incluso uno de ellos anda ya en franca campaña.



Y es que, de acuerdo a especialistas, de las 15 gubernaturas que habrán de elegirse el año próximo, al menos siete candidaturas serán para mujeres, como parte de la equidad de género que tanto han peleado las féminas, por lo que ahora sí sabremos de qué están hechas, electoralmente.



En ese sentido, no se descarta, ni debe descartarse a la alcaldesa porteña, porque incluso, con todo el fuego amigo de aspirantes de su propio partido, puede decirse que la edil es también competitiva en el municipio más importante del estado, además de que es reconocida en la mayoría de los municipios de la entidad.



Así que, en el caso de Morena, ninguno de los aspirantes está descartado como candidato a la gubernatura del estado, empezando por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Félix Salgado Macedonio y Luis Walton Aburto, y claro, Adela Román Ocampo, quien se mantiene ocupada resolviendo los problemas del puerto de Acapulco.



Hay que decir, por cierto, que precisamente por hacer un buen gobierno en Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo fue gobernador del estado. Otro que también hizo lo propio, fue Luis Walton, y ahora lo está haciendo Román Ocampo, quienes también tienen posibilidades de gobernar Guerrero.



En política, si bien nada es seguro, también es muy cierto que todo es posible, de ahí la aseveración de la alcaldesa porteña de que no se descarta como candidata, pues de acuerdo a ciertas encuestas, Morena tiene la mayor preferencia electoral, de tal forma que, afirman, con cualquiera de los aspirantes a la gubernatura, ganan.



Por eso precisamente es el pleito en ese partido, y mientras alguno de ellos ya anda en franca campaña, la presidente municipal de Acapulco está con todo, resolviendo problemas, sabedora de que los resultados, en el ejercicio de la administración pública, cuentan mucho.



Así que mientras unos se desgañitan, Adela Román Ocampo sigue en lo suyo y espera que su partido, Morena, o lo que es lo mismo, el que manda ahí, decida en primer término el género del candidato, y luego, quién debe ser.



Y es que no sólo se trata de ganar, sino de hacer buenos gobiernos.



A PROPÓSITO, EL TRIBUNAL ELECTORAL Sin duda que la determinación del órgano electoral sienta un mal precedente, pues ahora cualquiera de los aspirantes a la gubernatura del estado, de todos los partidos políticos contendientes, podrá promocionarse sin ningún problema, dado que el Tribunal Electoral no encuentra en ello ninguna violación a la ley.



Por cierto, el Partido Revolucionario Institucional analiza pedir que se haga una revisión del caso, porque de acuerdo al diputado local Heriberto Huicochea Vázquez, la propaganda de Pablo Amílcar Sandoval, es un burdo acto anticipado de campaña.



POR ÚLTIMO. CON EL RECHAZO al matrimonio igualitario, por mayoría de votos en el Congreso del Estado, concluyó por ahora uno de los temas más polémicos en Guerrero, que tiene que ver con la unión en matrimonio entre hombres o entre mujeres. El otro tema que está pendiente es el de la legalización del aborto, que, hay que decirlo, ya se contempla en la ley en determinados casos.



Sin embargo, tanto el caso de los matrimonios igualitarios, o matrimonio entre homosexuales, como el de la legalización del aborto, no va a parar ahí, pues hay grupos que empujan fuerte para que ambos sean permitidos, aunque también un amplio sector de la población que están en su contra. ¡Veremos qué sucede!





