(Carta a Don Héctor)



SER ALCALDE DE ACAPULCO, EL MUNICIPIO MÁS IMPORTANTE, económica y electoralmente del estado, no sólo los coloca en el máximo nivel de importancia respecto al resto de los ayuntamientos de la entidad, sino que también los ubica como posibles candidatos a gobernador de Guerrero. Por eso es lógico que entre los aspirantes a suceder en el cargo a Héctor Astudillo Flores, se encuentre, entre otros, a Adela Román Ocampo, la actual alcalde del Ayuntamiento porteño.



Otros que han sido alcaldes del Puerto, y que hoy se encuentran también aspirando a ser candidatos de su respectivo partido político, son Luis Walton Aburto, Manuel Añorve Baños, Félix Salgado Macedonio, Alberto López Rosas y Evodio Velázquez Aguirre. Algunos, ciertamente, tienen posibilidades reales de serlo, pero otros, quién sabe a qué le tiran con ello.



Quienes también fueron alcaldes de Acapulco, y luego gobernador del estado, fueron René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo, el primero por el PRI, y el segundo por el PRD.



Además de la importancia económica que tiene Acapulco, que incluso beneficia a gran parte del estado, electoralmente representa más del 50 por ciento de la votación de una elección, lo que explica el por qué los alcaldes de ese municipio se convierten de facto en candidateables a la gubernatura de la entidad.



En este sentido, Adela Román Ocampo se encuentra en esta posición, para gusto o disgusto de algunos, incluso de su propio partido, quién a decir de la alcaldesa, Morena tiene todas las posibilidades de ganar la gubernatura del estado.



Ciertamente, hay que decirlo, la alcaldesa porteña tiene igual de posibilidades de ser la candidata a gobernador de su partido, no solo por el trabajo realizado en lo que va de su gobierno, y más concretamente en lo que va de la pandemia del coronavirus, sino por la cercanía con quien manda y decide en Morena, y porque además, aún no se decide el género del candidato para el estado de Guerrero.



Y es que, de acuerdo a la ley, los partidos políticos tienen la obligación de llevar como candidatos, incluidos los cargos para gobernador, un 50 por ciento para cada género, de ahí que las candidaturas serán a partes iguales para hombres y mujeres, y en el caso de Guerrero, si Morena decidiera por el género femenino, tendría mano, por la posición que ocupa, Adela Román Ocampo.



Hay que decirlo. Las últimas mediciones realizadas por encuestadoras serias señalan que la edil porteña no solo tiene una gran aceptación por el trabajo realizado, sino que además se le reconoce en todo el estado por sus resultados, y sin que se ande paseando por todo Guerrero, inventando programas para visitar el puerto o con el pretexto de invitaciones de grupos organizados.



No obstante, dice bien la alcaldesa de Acapulco. No se descarta para en su momento buscar la candidatura de Morena a la gubernatura, y porque además todo guerrerense bien nacido puede aspirar al cargo, pero por ahora, agrega, está ocupada en gobernar Acapulco, resolviendo los entuertos que le heredaron, y dando atención a las demandas de los porteños. Lo demás, sin duda, viene por añadidura.



Por cierto, curiosamente los ataques en contra de la edil porteña, provienen de su propio partido, es decir, de Morena, en donde hoy por hoy se da el mayor canibalismo político en razón de que todos, los que se creen dirigentes, pelean desde hace ya dos años la candidatura a gobernador del estado, con el argumento de que se la merecen o tienen el visto bueno de quienes deciden en ese instituto político.



Grave error, sin duda. La descalificación entre los aspirantes del Morena, en una especie de cena de negros, desembocará en la división de Morena y en consecuencia en el riesgo de perder la elección del 2021, mayormente cuando ya no estará en las boletas el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Mientras tanto, Adela Román Ocampo, la que ha puesto orden financiero en el Ayuntamiento porteño, la que ha estado pagando deudas ajenas, heredadas por los últimos alcaldes, la que ha aplicado la ley y rescatado espacios públicos, algunos de los cuales estaban en manos de la delincuencia organizada, trabaja en lo que le corresponde.



Y es que el proceso electoral local, incluido el de la elección de gobernador inicia en septiembre, además de que no por mucho madrugar, amanece más temprano.



Comentarios: [email protected]