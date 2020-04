*Reconoce el gobierno federal a Héctor Astudillo por reducción de homicidios en Guerrero

*Túneles sanitizantes de Chilpancingo no son de riesgo para la población: Abraham Jiménez

*Adela Román ofrece atención psicológica por teléfono para casos de trastornos emocionales en la población



El Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, Alejandro Robledo Carretero, envió un reconocimiento al Gobernador Héctor Astudillo por su trabajo coordinado con los tres órdenes de Gobierno para reducir los índices delincuenciales en la entidad.

"Me da mucho gusto¬ –dijo al gobernador– que febrero fue el primer mes de más de 10 años en que Guerrero registró menos de 100 homicidios dolosos, no por nada tu liderazgo y el trabajo de la Mesa Estatal, la seguridad está casa vez mejor".

La mañana de este viernes, Astudillo Flores con autoridades civiles y militares en un enlace en videollamada con el Subsecretario Alejandro Robledo, dio seguimiento a las acciones para atender y prevenir casos de coronavirus Covid-19 y proteger a la población, así como los operativos de seguridad que han logrado reducir los índices delincuenciales en la entidad.

El gobernador reconoció que ’estamos en un momento difícil y complejo, hasta ahorita las cosas han sido administradas bien, hacemos equipo con todas y todos.’

’Las circunstancias nos marcan estar atentos y en sesión permanente frente a esta contingencia", expresó Astudillo Flores y reconoció la participación de los titulares y los elementos de las dependencias que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Desde la transmisión vía teleconferencia, el Subsecretario Federal, además de enviar un reconocimiento a las fuerzas armadas, porque sin ellos –dijo– sin duda en esta emergencia que estamos viviendo sería difícil de enfrentar, hizo un reconocimiento al Gobernador Héctor Astudillo por su trabajo coordinado con los tres órdenes de Gobierno para reducir los índices delincuenciales en la entidad.

Reconoció que febrero fue el primer mes de más de 10 años en que Guerrero registró menos de 100 homicidios dolosos.

Además de destacar su liderazgo en la Mesa Estatal, hizo mención que la seguridad está casa vez mejor.

Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, reconoció la solidaridad del Gobernador Héctor Astudillo Flores con los acapulqueños y su apoyo para entregar despensas a las personas que no están trabajando y su único ingreso es por el turismo, además de resaltar el trabajo coordinado de las tres instancias de Gobierno.

El Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que a la fecha, los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa, Iguala y Taxco, en comparativa con el año anterior, registran una disminución del 31 por ciento, entre los que destaca Acapulco con una disminución del 45 por ciento en incidencia delictiva, principalmente, homicidios dolosos.

Mientras que en Guerrero, la incidencia delictiva presenta una disminución del 17.63 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo de año 2019.

LOS TÚNELES DE SANITIZACIÓN SEGUIRÁN USÁNDOSE EN CHILPANCINGO

Ya lo dijo el director de Salud en Chilpancingo: Los túneles de sanitización que tiene el ayuntamiento de Chilpancingo seguirán usándose, porque la sustancia que se usa no es de riesgo para incrementar el contagio ni daña la salud de quienes ahí pasen.

Si bien es cierto que el secretario Salud, Hugo López Gatell dijo que la Secretaría de Salud federal no recomienda el uso de túneles y arcos sanitizantes, porque ’no hay evidencia sobre su eficacia’ para la desinfección efectiva del coronavirus COVID-19, en Chilpancingo se usa para desinfectar plata coloidal, sustancia que es muy común y segura para el ser humano.

La postura de Abraham Jiménez Montiel es la correcta, porque se debe hacer todo lo que esté a la mano para tratar de detener la ola de contagios en la población, más cuando vemos que un buen porcentaje sigue moviéndose en las calles.

Hasta el momento las autoridades capitalinas han reaccionado oportunamente aplicando las acciones que determina Salud federal y estatal, aplicando las propias como la contratación de drones para sanitizar algunas áreas importantes como hospitales, mercados y terminales.

Además se han estado desinfectando las calles de Chilpancingo en coordinación con el gobierno del estado.

Antonio Gaspar sigue reuniendo despensas para entregarlas a la población que las necesite, previa inscripción a un padrón de solicitantes.

Habrá que reconocer las áreas de Seguridad pública, Tránsito, Protección civil, Capach, DIF municipal, Comunicación social, entre otras, que han estado activas implementando medidas de prevención, en el entendido de que a mayor cumplimiento de las mismas, menores serán los daños de este virus en la población.

Hay que insistir, las autoridades tienen la responsabilidad de informar a la población de las medidas a implementar de manera particular, pero éstas tendrán éxito si cada persona asume su compromiso y cumple los cuidados que debe seguir en la calle, en el súper, en el hogar, etc.

Así que debe ser traumatizante o frustrante para las autoridades que estando en la parte de la pandemia cuando los contagios son comunitarios, es decir, entre personas del mismo lugar, las personas sigan acudiendo a lugares públicos sin cuidado alguno, y hasta se molesten cuando autoridades les piden que se regresen a su casa.

Ojalá las consecuencias de ese tipo de comportamiento comunitario no atiborre las salas de los hospitales ni las clínicas de salud, porque será sumamente grave para todos si esto se sale de control, sobre todo sabiendo que las áreas médicas no tienen capacidad para atender un brote masivo de enfermos por coronavirus.

Sabemos que actuar así de la población es una especie de negación de la realidad, a la que no quieren enfrentarse y mejor la ignoran.

Otras ya sufren de ansiedad por consecuencia del encierro, por la falta de suministros, por las noticias ante el avance del coronavirus y las muertes y enfermos que está causando.

Por eso, tanto la UAGro como el ayuntamiento de Acapulco han instalado un equipo de psicólogos para atender vía telefónica a quienes ya presenten trastornos emocionales ocasionados por la contingencia sanitaria de COVID-19.

Adela Román Ocampo puso en operación una línea telefónica de atención psicológica para ayudar a la población que llegara a enfrentar trastornos emocionales como ansiedad, preocupación, miedo o pánico, por la contingencia sanitaria.

La psicoterapeuta Georgina Ruiz, encargada de la línea de atención, mencionó que las personas que se sientan afectadas y requieran de atención especializada, pueden solicitar apoyo al número telefónico (744) 440 70 71, ’para que reciban algún tipo de contención emocional por personas especializadas".