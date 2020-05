Adela Román: pésimo equipo e incapacidad para gobernar Acapulco

A la que no le están saliendo las cosas como esperaba, es a Adela Román Ocampo, ya que su sueño de ser la abanderada de Morena a la gubernatura en 2020 se desvanece por sus desaciertos como alcaldesa de Acapulco. Es más, ni siquiera tiene asegurada la candidatura para reelegirse en el cargo.

El gran problema de la hija de Nicolás Román Benítez –fundador de la colonia ’Progreso’ del puerto y luchador social en el siglo pasado– es su excesiva soberbia e insensibilidad con los problemas que enfrenta el municipio que (des)gobierna desde el 30 de septiembre de 2018.

Los dos síndicos y la mayoría de los regidores de su partido no comparten la forma en que ejerce el poder, sobre todo, por no estar apegada a los principios rectores de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

Tan mal está su gobierno que ni los militantes de base de Morena confían en ella, a tal grado que ya se están organizando para exigir se le revoque el mandato ’por carecer de sensibilidad y humanismo’ para tratar los problemas sociales y políticos.

De acuerdo al portal Lectura Periodística, un grupo de militantes de Morena ofrecieron la mañana de este jueves una conferencia de prensa en el zócalo del puerto, en el que informaron algunas acciones que realizarán en los próximos días.

Jesús Rangel González, por ejemplo, dijo que a partir del 1 de junio instalarán módulos en distintos puntos de la ciudad y con ello recabar 20 mil firmas que esperan sumar en cinco días. E indicó que los militantes de Morena ya están hartos ’de tanta ineptitud y corrupción, pues a pesar de la contingencia la señora presidenta no tiene un poco de sensibilidad. Por lo que hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga sus ojos en Acapulco.

Otro miembro de Morena, Carmelo Loeza González, dijo: ’(Adela Román) gobierna igual que los otros gobiernos, no hay ningún cambio. Nosotros como militantes luchamos tanto para que quedara (en el cargo) y no está cumpliendo con el pueblo y lo hemos visto. No tiene sensibilidad, no es humanitaria.

Mientras los militantes inconformes denunciaban a la alcaldesa porteña, otros sostenían una lona con la leyenda ’Adela: ¡RENUNCIA!’.

’El pueblo de Acapulco está sufriendo los estragos de esta contingencia mundial (por el Coronavirus) aunado a esto se suman los errores y la soberbia y poca capacidad de un gobierno insensible y arbitrario’, señaló Alejandra Gallardo Mendoza, quien a la vez hizo un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que vigile y sancione la mala actuación del Ayuntamiento de Acapulco en la entrega de apoyos y despensas a cambio de credenciales.

Lamentablemente, Adela Román no aprendió nada de su padre. Sus acciones lo dicen todo.

Don Nicolás Román Benítez, de acuerdo a fuentes consultadas, fue un hombre sencillo, que entregó su vida a la lucha social y que no era un ambicioso vulgar.

Aspirar a la gubernatura del estado no es malo. Adela Román está en su legítimo derecho de buscar la candidatura de Morena. El problema es que vive en un mundo color de rosa, ya que cree estar haciendo bien las cosas en Acapulco, cuando la realidad es otra.

Y lo que es peor: se rodea de pésimos asesores y colaboradores, quienes le dicen que ’va por buen camino’, cuando es todo lo contrario.

Desde el Congreso del estado la han exhibido de encabezar un gobierno que ejerce con opacidad el presupuesto y de no rendir cuentas claras a los acapulqueños. Y las denuncias de nepotismo –su deporte favorito– nomás no paran.

El pésimo desempeño de Adela Román pone en serios aprietos a Morena en Acapulco, con el riesgo de perder la elección de 2021.

Así lo señaló Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, durante una de sus giras por Guerrero en 2019.

’Regidores, síndicos de Morena, y algunos alcaldes como el caso de Acapulco, no están a la altura de la cuarta transformación, igual los diputados locales de Morena. Hay muchos que no están en la lógica y en la dinámica de la cuarta transformación y eso nos está restando respaldo popular’, dijo. (Réplica, 19-IX-2019).

En el caso específico de Adela Román, explicó que ’hay pruebas de que la obra pública la otorga a empresas que son de sus familiares directos, además de que no atiende a la población ni se deja asesorar para emprender un buen gobierno’. ¡Zas!

Otro personaje que ha cuestionado duramente a la actual administración municipal, es el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, al afirmar que Adela Román carece de capacidad para gobernar y que está rodeada de ineptos.

