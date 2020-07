Adela Román: reprobada y de mal en peor

La que sigue en su mundo color de rosa, es la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, ya que sus asesores y colaboradores más cercanos le siguen diciendo que ’todo está bien’ en el puerto y que ’merece’ ser la candidata de Morena a la gubernatura.

Es cierto, Román Ocampo está en todo su derecho de buscar la candidatura de su partido en las elecciones del próximo año. Pero si no puede resolver los problemas de Acapulco, tampoco podrá con los otros 80 municipios que conforman la entidad, mucho menos si se rodea de pésimos colaboradores y familiares que en nada le ayudan.

Desde el inicio de su gestión ha sido señalada de tener a sus hermanos y sobrinos en el Ayuntamiento, quienes dan el visto bueno de las obras que se realizarán en el municipio.

En las redes sociales ha sido severamente cuestionada por su ineptitud y arrogancia. Inclusive, algunos miembros de Morena le han exigido transparentar los recursos que maneja y cumplir con los compromisos que adquirió cuando era candidata.

Tan mal anda su gobierno que el 66.3% de los acapulqueños desaprueban su gestión.

Este lunes, Consulta Mitofsky dio a conocer una encuesta que realizó en el mes de junio, ubicándola en el lugar 79 de un total de 100 alcaldes del país, con una aprobación de apenas 32.6 por ciento.

Por más que su equipo de comunicación social inunda de boletines las redes sociales y los correos electrónicos de las redacciones de los periódicos que se editan en Acapulco y Chilpancingo, Adela Román nomás no crece en las encuestas.

El nepotismo, la insensibilidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos han marcado a su administración.

Y lo que es peor: tiene como su principal asesor a un personaje que mal orientó a Ángel Heladio Aguirre Rivero en su segundo periodo como gobernador del estado.

Me refiero a Ricardo Castillo Barrientos, mejor conocido como "El Españolito", quien le ha hecho creer que será la sucesora de Héctor Astudillo Flores en el poder.

Adela Román ha advertido que no descarta buscar la gubernatura en 2021, sobre todo, si la candidatura de Morena se decide por equidad de género.

Insisto, si no puede con Acapulco, menos podrá con Guerrero.

Es más, doña Adela no tiene posibilidades ni para reelegirse en el cargo.

La mayoría de los acapulqueños ya quieren a otra persona al frente de la Alcaldía porteña, alguien que sí dé resultados, que sea sensible con las demandas sociales y que no gobierne con su familia.

¿BARBAS A REMOJAR EN EL PT?

Trascendió que el comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, Victoriano Wences Real, ya cayó de la gracia de Alberto Anaya Gutiérrez, fundador y líder máximo de dicho instituto político, ya que ha estado utilizando el cargo para satisfacer sus intereses personales y no velar por la unidad interna.

Y eso no es todo.

Anaya Gutiérrez también ha dejado muy en claro que invitó a la ex perredista Beatriz Mojica Morga para que participe como eventual precandidata del PT a la gubernatura de la entidad. ¡Tómala, barbón!

La permanencia de Wences Real en la dirigencia local del PT, pende de un hilo; sobre todo, si sigue llevándole la contraria al mero mero del petismo en el país. Ya lo vimos con Freddy García Guevara, quien fue defenestrado vergonzosamente por diversos errores que cometió en su paso por la dirigencia.

Recordemos que en política nadie es indispensable. Y en el PT-Guerrero hay personajes que pueden dirigir el barco, como por ejemplo el ex diputado local y federal, Sebastián de la Rosa Peláez, y el ex regidor y ex candidato a la Alcaldía de Acapulco, Genaro Vázquez Flores.

Luego entonces, o se pone las pilas el tocayo del asesino del ex presidente Francisco I. Madero, o pone sus barbas a remojar.

ENTRE OTRAS COSAS… El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó este lunes los premios al Mérito Jurídico ’Alberto Vásquez del Mercado’ y ’Teófilo Olea y Leyva’ a los abogados Maribel Solís Murga, Arturo Solís Pinzón, María de la Luz Reyes Ríos y Agustín Lara Muñiz.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Gabinete en Casa Guerrero, en donde se dieron cita los representantes de los tres poderes públicos de la entidad, cumpliendo, desde luego, con los protocolos sanitarios.

Lo destacable de las condecoraciones es que se entregaron con criterio de igualdad de género.

Durante su mensaje y además de reconocer la aportación de los galardonados en la vida jurídica de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo señaló que desde que llegó a la gubernatura hace aproximadamente cuatro años y medio ’ha tratado de darle gobernabilidad al estado y que prevalezca el Estado de Derecho y enfrentar los embates que frecuentemente se dan de los grupos que están fuera de la ley y que originan muchísimos problemas ’no solamente cuando se pierden vidas, sino también en el intento del desprestigio de nuestra querida tierra que es Guerrero’.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias