Adela Román, se dice lista si es elegida candidata por Morena

*Se registra Raymundo García Gutiérrez para el distrito 26



Mientras los demás aspirantes hacen maroma y teatro para ser los abanderados para la gubernatura, la presidenta municipal sigue haciendo su trabajo para la población de Acapulco.

Encuestas, filtraciones a la prensa de que ya son los elegidos, golpes bajos mediáticos, y lo que se les ocurra, con tal de descarrilar al otro y ponerse arriba, es el pan de cada día.

Adela Román sigue participando como aspirante, pero no mandando a hacer encuestas ni golpeando mediáticamente a sus compañeros para dejarlos fuera de la jugada.

Se ve que en su percepción, la política y la búsqueda del poder no se practica utilizando todos los medios ni recurriendo a la guerra sucia.

A la presidenta le vemos presentando el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acapulco, el cual tenía más de 20 años sin modernizarse.

También entregando beneficios, como la iluminación de las playas La Glorias, La Bonfil, que se suman a la playa Pie de la Cuesta, desde la entrada de los arcos hasta la colonia Fuerza Aérea.

El lunes entregó tinacos –50– a las colonias Simón Bolívar, Miguel de la Madrid y Emiliano Zapata. Estos son del programa "Bienestar en la Vivienda", como apoyos a las familias necesitadas de este recipiente.

La alcaldesa se mira muy tranquila, en espera de que su partido entregue los resultados de la encuesta que definirá al candidato a la gubernatura, porque una y otra vez ha dicho que está lista para enfrentar el reto de ser candidata, porque las mujeres son capaces de estar al frente de cualquier cargo de elección popular.

Señaló que de ser la elegida, convocará a un pacto entre gobierno y pueblo, donde las mujeres tendrán un papel importante.

Esta semana se conocerá el nombre del candidato a la gubernatura, y a la presidenta municipal Adela Román Ocampo sus aspiraciones no le impiden seguir cumpliendo con las acciones de su gobierno, porque ’quien la manda es el pueblo’ de Acapulco, y ’a él se debe y está cumpliendo.’

EN EL PRD YA SE HAN DADO LOS REGISTROS para los que aspiran a competir por una diputación, siguiendo el acuerdo de que tendrá prioridad el partido que tenga ese espacio electoral.

Este acuerdo también se aplicará para quienes tengan la presidencia municipal, por lo que quienes están haciendo buen trabajo, será altamente probable que vuelvan a ganar su distrito o municipio.

Pero hay otros que pasarán de la diputación local a la federal o de la federal a la local, como es el caso del diputado federal perredista Raymundo García Gutiérrez, quien actualmente es representante del distrito 6 federal, y ahora se registró para la diputación 26 local, donde ya ha participado y ganado sin ningún problema.

Es decir, donde lo pongan, el líder de Movimiento Social puede ganar.

El también exalcalde de Acatepec, es uno de los fervientes impulsores de la coalición PRD-PRI, porque sabía que el PRD no tendría ninguna posibilidad de ganar la gubernatura si iba solo.

García Gutiérrez gusta mencionar que con la alianza hay una nueva esperanza para la ciudadanía, y que no se va a repetir lo que pasó en el 2018, aunque también ha dicho que se busca una coalición con todos los ciudadanos, con grupos sociales y con colegios de profesionistas.