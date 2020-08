Adela Román también puede ser candidata por el PT: Victoriano Wences Real

El comisionado nacional y dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Real, no descartó la idea que sea la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, la candidata a gobernadora por su instituto político, pues la calificó como una mujer de experiencia y con gran labor de academia, además que coincide con el Ejecutivo federal en que las mujeres son menos corruptas.



En entrevista virtual transmitida desde Códice 21 Multimedios, Wences Real sostuvo que el PT es una fuerza política que se ha consumado como una opción limpia para el electorado guerrerense. Aseguró que de manera oportuna que el partido ya armonizó los estatutos con la Reforma Electoral en el que se establece el 50 por ciento de candidaturas para mujeres y postulaciones para indígenas, y afrodescendientes; y aunque manifestó que el escenario para 2021 aún es complejo, previó alianzas increíbles que calificó como ’diabólicas con tal de ganar la gobernatura’.



Referente a la postulación de la también política Beatriz Mojica Morga, el ex alcalde de Tlapa le dio la bienvenida a su partido, sin embargo, reconoció que la agenda de trabajo del PT no se ajusta a los intereses particulares de ningún actor nacional, incluso especificó que el Partido del Trabajo tiene autonomía del Comité Nacional.



“No hay inconvenientes en que Beatriz Mojica sea la candidata por el PT, pero no es limitativo, ya que también hemos tomado en cuenta a la alcaldesa porteña Adela Román, con quien tendremos una reunión (no especificó fechas), y representa una buena carta por su correcto desempeño en el Ayuntamiento de Acapulco”, expresó.