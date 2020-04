Adela Román, un gobierno comprometido con las mujeres

*Castigo a los jueces vendidos en casos de agresión a mujeres: Jorge Salgado Parra



Prácticamente estamos dentro del proceso electoral que finalizará en el 2021, y somos testigos de cómo algunos políticos salen a buscar reflectores hasta los lugares más lejanos de su lugar de origen, donde no los conocen pero están ahí promoviéndose para poder ser candidatos de algún espacio público y si es por la gubernatura, mejor.

Otros se abocan a cumplir su encomienda, sabedores que dando resultados a la población es como se obtiene el reconocimiento social.

Por eso es interesante seguir las acciones del gobierno de Acapulco que, como todos, tiene sus detractores, pero también hay quienes le reconocen su valor a partir de los hechos.

Revisando sus acciones, se puede reconocer que la presidenta municipal está comprometida con realizar un buen gobierno, dando la debida importancia a las acciones en pro de la mujer, saneando las finanzas públicas, atendiendo a Capama e impulsar la limpieza de la ciudad para darle mayor dignidad como destino turístico.

Entre otras acciones, su administración está capacitando a 150 trabajadoras, en temas relacionados con la violencia digital y liderazgo femenino en el ámbito laboral.

Con estas tareas Román Ocampo refrenda su compromiso con las mujeres trabajadoras del ayuntamiento, y las medidas son parte de las estrategias para erradicar la violencia y fomentar la igualdad de género.

Uno de sus objetivos centrales, lo ha dicho una y otra vez, es fortalecer el empoderamiento de las mujeres, no solo como trabajadoras sino como madres, esposas y amigas, pero sobre todo como mujeres.

Vale recordar las acciones que su administración realiza para que las mujeres aprendan a defenderse, como el taller de defensa personal impartido el día 3 de marzo.

Las asistentes fueron más de cien, entre estudiantes, amas de casa y trabajadoras, demostrando el interés que tienen para aprender algunas técnicas de defensa personal para poder reaccionar oportunamente y salir bien libradas de una agresión en su contra.

Desde el inicio de su administración Adela Román ha realizado varios talleres de esta naturaleza en escuelas, colonias, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención de riesgos, algo que debería ser permanente y aplicar con mayor intensidad en otros municipios que han dejado de lado las acciones con perspectiva de género.

Otra medida que el ayuntamiento de Acapulco está por aplicar, y tiene que ver con la limpieza del puerto para darle una mayor presencia como destino turístico, es mantener limpias las calles y playas.

Para eso, se multará a quienes sean sorprendidos tirando basura en lugares no autorizados.

Quizá eso no guste a muchos, pero mientras sea para mantener limpia la ciudad, vale la pena aplicar el programa ’Acapulco limpio y querido’, ya que eso beneficia la calidad turística del puerto.

Este proyecto también busca prohibir la actividad que desempeñan los limpiaparabrisas, a quienes les ofrecerán la opción de integrarse a las brigadas municipales encargadas de la limpieza de la ciudad, como alternativa para que cuenten con un empleo.

Ojalá esto sea bien recibido y se cumpla el propósito de dicho proyecto, que a decir de Adela Román, busca la integración de la sociedad con el gobierno, a su vez generar conciencia y participación de los habitantes para competir con diversas ciudades y países a nivel turísticas del mundo.

POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO JORGE SALGADO ANTE EL #9M

El diputado Jorge Salgado Parra, fijó su postura ante sus compañeros legisladores acerca del paro nacional de mujeres, el #9M, #NiUnaMás, reconociendo que la participación de éstas fue histórico.

Destacó que el objetivo principal fue exigir que se detenga la violencia de género y los feminicidios, que van en aumento.

Esta guerra nos atañe a todos, señaló el diputado, porque se lucha por desterrar la impunidad, la desigualdad, la prepotencia, la indiferencia existente en la sociedad mexicana.

Estas conductas no caben en una sociedad progresista ni en la llamada Cuarta Transformación si no se atiende las penurias de las mujeres, y la misoginia y el machismo se siguen expresando en las casas, en las oficinas, en las fábricas, en los medios de comunicación y redes sociales.

Su participación la sustentó con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informó que en 2019 hubo 2 mil 833 mujeres asesinadas en México.

De esta cifra, sólo 726 casos (25.6%) han sido catalogados como feminicidios, ya que el resto fueron considerados ’homicidios dolosos’. Y, aun así, los últimos cuatro años los feminicidios han aumentado en 111%, es decir, entre siete y ocho mujeres son asesinadas todos los días.

Jorge Salgado Parra hizo recordó que en pleno movimiento de las mujeres por el #9M, se encontró en Acapulco en una fosa clandestina a una mujer ejecutada que era buscada por sus familiares; la víctima estaba atada de manos y presentaba impactos de bala.

Ante estos hechos que lastiman al pueblo de Guerrero, propuso cuatro puntos: Ordenar a las estructuras del Poder Ejecutivo prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia; pedir a las fiscalías acelerar las indagatorias en los casos denunciados y las que se persiguen de oficio llevar ante los juzgados a los presuntos responsables; que el Poder Judicial acelere los procesos para dictar sentencias a los culpables, proceder contra los jueces vendidos que liberan a los culpables; y convocar a escuelas, empresas e instituciones para un cambio sociocultural que propicie el respeto hacia las mujeres, insistiendo en la invitación a los demás diputados para endurecer el marco legal y lograr penas más rígidas contra los delitos que lastiman a las mujeres.