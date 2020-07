Adela y su intolerancia a la crítica

El próximo 30 de julio se cumplirán 22 meses de la llegada de Adela Román Ocampo a la Alcaldía de Acapulco, tiempo en el que se ha ganado el repudio de la mayoría de los acapulqueños por la forma en que ejerce el poder.

En lugar de esforzarse por realizar una buena administración y atender con sensibilidad las demandas ciudadanas, doña Adela está más enfocada en asuntos político-electorales, ya que uno de sus asesores le ha metido la idea de que ella será elegida como candidata de Morena a la gubernatura de la entidad.

Este jueves durante una entrevista virtual que le hicieron reporteros de varios medios digitales del puerto de Acapulco, reiteró que le gustaría ser candidata de Morena. Aunque aclaró que esa situación ’no está en sus manos’.

’He manifestado mi deseo, mi anhelo de participar en el proceso electoral, me encantaría ser la candidata de Morena. (…) Quiero participar porque soy una mujer comprometida con su estado que la vio nacer’, dijo.

Ninguna ley le impide participar en el próximo proceso electoral. El problema de la alcaldesa porteña es que si no puede con los problemas de Acapulco, menos podrá con los problemas de las 7 regiones de la entidad.

Olvida que llegó a ser presidenta municipal gracias al efecto AMLO y que en 2021 el presidente de la República no estará en la boleta electoral, por lo que los candidatos que postule Morena para los diferentes cargos de elección popular, tendrán que hacer una intensa campaña. Y una campaña se gana con votos, propuestas y una buena imagen.

Desafortunadamente, Adela Román no cuenta con una estructura que le permita pelear en las grandes ligas ni aliados que le ayuden. Y lo que es peor, su gobierno está reprobado a nivel nacional.

El pasado 13 de julio, Consulta Mitofsky publicó una encuesta correspondiente al mes de junio, ubicándola en los últimos lugares.

De 100 alcaldes avaluados, quedó ubicada en el lugar 79, ya que el 66.3% de los acapulqueños encuestados desaprueban su gestión, y el 32.6% la aprueba.

Ni con todo el apoyo brindado por el gobierno federal a su administración ha podido obtener buenos resultados, ya que sus gobernados la perciben como una gobernante insensible a las causas sociales, que se rodea de pésimos funcionarios y asesores y que es intolerante a la crítica.

En efecto, Adela Román es intolerante a la crítica. Ni siquiera acepta que los integrantes del Cabildo que encabeza cuestionen sus decisiones y acciones.

Recordemos que sus principales críticos son: Matilde Testa García, su suplente en la Alcaldía, y los síndicos Leticia Castro Ortiz y Javier Solorio Almazán.

Su relación con los dirigentes y diputados de Morena, no anda muy bien que digamos. Es más, cuatro legisladores locales y las dos diputadas federales por Acapulco buscan la Alcaldía y que ella no pueda reelegirse, ya que ha afectado la imagen de Morena y la Cuarta Transformación.

Este jueves también hizo un reproche a los que la cuestionan al interior de Morena.

’Piensan que hacer política dentro de un mismo partido es denostando y debilitando a los compañeros del mismo instituto político y esto logra a hacer que la sociedad no vea con confianza a este partido político’, dijo.

Es tanta su intolerancia a la crítica que el pasado 14 de julio advirtió que procederá legalmente contra aquellos que cuestionan a su administración y a su familia, argumentando que hay una campaña orquestada –por sus adversarios– en su contra, ’quienes le temen a un cambio verdadero’.

Lo que Adela Román realmente quiere ver, escuchar y leer en los medios de comunicación son maravillas de su gobierno. O sea, un mundo color de rosa que solamente está en su imaginación.

Lo cierto es que los problemas de Acapulco crecen día con día, y no solamente por la contingencia sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, sino por el valemadrismo e intolerancia de su gobernante.

Si sigue rodeándose de funcionarios y asesores ineficaces no alcanzará ni una curul en la próxima legislatura local. Al tiempo.

ENTRE OTRAS COSAS… Durante la sesión virtual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que se realizó este jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores exhortó a los alcaldes y ciudadanos en general a evitar conglomeraciones por fiestas que contribuyan al contagio por Covid-19.

’Hacer manifestaciones, procesiones, fiestas, sencillamente está prohibido, esto derivado del documento publicado en el Diario Oficial del Estado sobre los acuerdos tomados entre los tres poderes de gobierno, por lo que no están autorizados este tipo de eventos para evitar contagios masivos’, señaló.

Ojalá las autoridades municipales y la ciudadanía sean más conscientes del incremento de contagios por coronavirus, ya que sería lamentable que Guerrero pase nuevamente a semáforo rojo.

Por eso es necesario que la población haga uso del cubrebocas, gel antibacterial y aplique la sana distancia.

