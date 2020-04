Adela y su mundo color de rosa

Al igual que los demás alcaldes de la entidad, la morenista Adela Román Ocampo cumplió el pasado 30 de marzo 18 meses como presidenta municipal de Acapulco. O sea, año y medio de gestión, la mitad del periodo para el cual fue electa en las urnas.

Habrá quienes digan que ha realizado un buen papel al frente del Ayuntamiento porteño, y otros (la mayoría) que reprueban su gestión.

Lo cierto es que la magistrada (con licencia) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vive en un mundo color de rosa y ha incumplido con algunos de los compromisos que adquirió al momento de rendir protesta ante sus gobernados. Y lo que es peor, su gobierno va en contra de los postulados de la Cuarta Transformación, sobre todo en lo que respecta a ’no mentir’.

’Agradezco a los acapulqueños que hayan depositado en mí su confianza, cumpliré fielmente su mandato, serán ustedes la guía de mi gobierno, seré una auténtica representante y gestora de sus anhelos y esperanzas. No gobernaré a espaldas del pueblo, ni les voy a fallar, soy mujer de palabra. Reafirmo los principios que pregona nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador: No robar, no mentir y no traicionar’, destacó al rendir protesta como presidenta municipal.

Adela Román fue uno de los personajes que se beneficiaron en las elecciones del 1 de julio de 2018 con el efecto AMLO, ya que si no fuera de esa manera su participación sería testimonial en las urnas.

Algunos familiares y amigos de la infancia fueron los principales beneficiarios de que haya arribado a la Alcaldía porteña. Aunque también se colaron algunos barberos, mismos que posteriormente fueron dados de alta en la nómina como funcionarios.

Desde el inicio de su administración fue denunciada por colocar a familiares en nómina, bajo nombres de otras personas, y de beneficiar en cargos importantes a personajes ajenos a la 4T.

Las denuncias de nepotismo y corrupción han llegado a la Presidencia de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados.

Y fue Matilde Testa Martínez (su suplente en la Alcaldía), quien se armó de valor para denunciar las irregularidades que prevalecen en el Ayuntamiento de Acapulco, además de una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de ’amenazas y lo que resulte’, por lo cual fue abierta la carpeta de investigación 12030310200105240120.

El gran problema de la alcaldesa porteña es que se pelea con medio mundo. Y lo más lamentable, es que sigue creyendo que está realizando un extraordinario papel a favor de los acapulqueños, cuando la realidad refleja lo contrario.

En el Cabildo, por ejemplo, tiene en contra a la síndica procuradora Leticia Castro Ortiz, quien ha denunciado que en el gobierno de Adela Román hay nepotismo y que muchos de sus funcionarios buscan obtener beneficios personales y canonjías a costa del erario, lo que va en contra de los principios del presidente López Obrador.

El pasado 20 de enero, el ex gobernador y ex alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, fue muy claro al describir la realidad de la administración municipal y de quien la dirige.

’Para ser presidente municipal de Acapulco se requiere conocimiento, estatura y se requiere dosis de congruencia’, sostuvo.

Además, señaló: ’Aunque se enoje la presidenta municipal, con todo respeto se lo digo, no tiene capacidad, es incapaz para gobernar este municipio, es la verdad’. ¡Zas!

Y no lo dice cualquier personaje. Lo señala alguien que es considerado uno de los mejores alcaldes que ha tenido Acapulco, y que utilizó esa distinción como su mejor carta de presentación para ganar la elección de gobernador en 2005.

También es necesario señalar que Adela Román no tiene un buen equipo de asesores ni de funcionarios, ya que la mayoría de ellos solamente utiliza sus cargos para promocionar su imagen con miras a la elección de 2021, como es el caso de Silvestre Arizmendi Torres, quien al inicio de la administración fungió como subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y que desde el pasado 4 de enero se desempeña como vocero del Ayuntamiento.

Arizmendi Torres no desaprovecha ninguna oportunidad de aparecer en las fotos que se toma la alcaldesa cuando sostiene importantes reuniones en la Ciudad de México con altos funcionarios del gobierno federal y legisladores de Morena.

En 2015, el flamante voz-cero contendió como candidato a diputado local de Morena por el distrito 9, pero perdió ante Rossana Agraz Ulloa, del PVEM.

Y eso no es todo. Arizmendi fue apoyado en ese entonces por un grupo de civiles armados (o de autodefensa) que operaba en Xaltianguis y cuyo líder era Plácido Macedo Adame.

Es claro que Adela Román quiere escalar otros peldaños de la política, pero si sigue rodeada de cortesanos y pésimos asesores, ningún escenario le será favorable. Porque eso de cambiar a cada rato de secretario de Seguridad Pública y de Planeación, así como de Director de Comunicación Social, es un indicativo de que las cosas andan muy mal en el Ayuntamiento de Acapulco.

ENTRE OTRAS COSAS… El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer este domingo que se han registrado tres muertes por Covid-19 (coronavirus) en Guerrero.

La sugerencia de las autoridades es la misma: quedarse en casa, aplicar la sana distancia y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

