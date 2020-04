Adelanta AMLO 4 meses de apoyo a adultos mayores para afrontar aislamiento por pandemia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los adultos mayores recibirán un anticipo de sus apoyos económicos como medida para contrarrestar un posible impacto en su economía por la expansión del coronavirus en el país.



Durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló que los adultos mayores recibirán el pago de dos bimestre, en lugar de una.



’Una de las medidas que se van a tomar, y aprovecho para informarlo, es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores; en lugar de un bimestre les vamos a entregar dos, es decir, 4 meses; a partir de esta semana comenzamos’, dijo.



Así, las personas de la tercera edad recibirán 5 mil 340 pesos de apoyo.



Por otro lado, estimó que México no enfrente problemas de desempleo, ya que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida se mantendrán.



’Estamos pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación porque se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantiene Sembrando Vida’, indicó.



Puntualizó que apoyarán a las empresas, aunque no detalló mediante qué mecanismos lo harán.



En este sentido, dijo que la reunión que sostuvo con su Gabinete legal y ampliado fue para crear grupos de trabajo sobre el coronavirus.



López Obrador destacó la fortaleza del país para afrontar cualquier crisis. Destacó que su Gobierno trabaja para mantener las finanzas sanas y paliar el impacto del virus en la economía.



’Tenemos que tener confianza, estamos haciendo las cosas como debe de ser, en la parte económica este ejemplo ayuda, lo que vamos a decir en Pemex lo mismo, tenemos fondos, tenemos reservas, no tenemos problemas de finanzas públicas’.