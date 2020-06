Adelanta IEEH que requiere de mayor presupuesto para elecciones

Aunque el proceso de renovación de ayuntamientos se encuentra suspendido así como toda actividad no esencial, Guillermina Vázquez, consejera presidente del Instituto Estatal Electoral (IEEH) dice que necesitarán de mayores recursos para afrontar las elecciones en caso de que se resuelva reiniciarlas, pues asegura, siguen gastando recursos pese a estar sus actividades suspendidas.



La funcionaria electoral manifestó que sí habrá un replanteamiento del presupuesto originalmente considerado para el IEEH, ya que por las medidas de contingencia se pausó el proceso electoral, pero no así el gasto por ciertos conceptos auxiliares para operar la elección que ya estaba en curso.



Entre estos dijo que se encuentran los órganos desconcentrados, los cuales a decir de la titular del organismo electoral estatal están obligados a permanecer instalados a pesar de la pausa al proceso, lo que a su vez implica que, al extenderse este lapso, genera de igual forma un costo adicional y no previsto.



Por este motivo, Vázquez Benítez aseguró que se hará un replanteamiento de esta ampliación presupuestal para someterla a consideración del Consejo General y subirla a pleno. Con información de Alan Jiménez | Quadratín