Adelanta Mario Moreno estrecha relación con López Obrador si llega a ser gobernador

ACAPULCO, Gro., 28 de noviembre del 2020.- El aspirante a la candidatura del PRI al gobierno estatal, Mario Moreno Arcos destacó la importancia de que el próximo mandatario debe mantener una estrecha relación con el gobierno federal, sin caer en confrontaciones.



«Eso es fundamental, si yo soy candidato y después tengo la oportunidad de ser gobernador, habremos de mantener una estrecha relación (con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador), porque esa es la única forma de avanzar», expresó.



Entrevistado en este puerto, luego de reunirse en la cancha de la CROM, en el Malecón, con familias de los barrios históricos, Moreno Arcos bromeó al recordarle que en una visita a Acapulco, AMLO refirió que el próximo gobernador de Guerrero tiene que tener el mismo perfil que el actual, Héctor Astudillo Flores.

«Bueno, ¡ese espero ser yo!», exclamó antes de soltar sonora carcajada.

Ya en plan más serio, consideró que lo que nuestro estado necesita «es alguien que tenga el conocimiento de la problemática; Guerrero tiene muchos problemas, pero también muchas oportunidades, eso hay que destacarlo, y por ello requiere un gobernador que esté muy pendiente, eso debe ser primordial y yo creo que (el presidente López Obrador) a eso se refería», detalló.



Mario Moreno estuvo en Acapulco promoviendo su aspiración, en un evento en donde se hizo acompañar de personajes como la regidora Ricarda Robles, el panista Edson Pérez Salas, el dirigente de jubilados del ISSSPEG, Feliciano Pérez Jiménez; la lideresa de la colonia Jardín, Luz del Carmen Torreblanca; el dirigente del Sector Popular del PRI municipal, Polo Marcial Radilla, entre otros.





Consultado sobre el proceso interno priísta, no descartó se logre la candidatura de unidad entre quienes han levantado la mano para ser tomados en cuenta. «Lo hemos platicado Manuel (Añorve), Héctor (Apreza) y yo, de que la idea es buscar la unidad, eso es algo que debe prevalecer en el PRI, y que todo este movimiento que se está dando sea en un marco de tranquilidad y respeto hacia todos.



GANAR ACAPULCO



Sobre la posibilidad de recuperar el municipio de Acapulco, el más importante del estado, el aspirante priísta mostró un marcado optimismo.





–Es el reto y vamos a ganarlo, estoy plenamente convencido de ello.

-¿Con un priísta o con un perredista?

–Con un priísta, por supuesto. Seguramente en este acuerdo están avanzando ya PRI y PRD, trabajando el tema en este momento de las candidaturas en el caso de las diputaciones, las presidencias municipales, y la idea es que nos pongamos de acuerdo, que vayamos unidos en esta alianza que dé dividendos, tanto al PRD como al PRI.

Mario Moreno no descartó que las negociaciones entre ambos partidos se tornen ríspidas y en ello, dijo, «se está trabajando, entendemos que pueden generarse algunas incomodidades e inclusive algunas deserciones, pero tenemos la confianza que van a ser las menos y que van a ser mucho más las incorporaciones».

-Si el PRI encabeza la gubernatura ¿estaría obligado a ceder Acapulco?

-No necesariamente, esa es otra circunstancia, la gubernatura habrá de llevar un proceso y las duputaciones y presidencias otro; a lo mejor en algunos casos en donde ellos son gobierno puedan llevar mano, nosotros igual, pero en aquellos donde no somos gobierno pues hay que medirnos, y el candidato mejor posicionado es el que debe de ir, porque lo que queremos es ganar_concluyó.