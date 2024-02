TLALNEPANTLA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez anunció que las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar recibirán en una sola exhibición tres bimestres, equivalentes a 7 mil 500 pesos, por motivo de la veda electoral, la cual regula las acciones de gobierno; a su vez realizó la entrega de más de 16 mil apoyos del programa Alimentación para el Bienestar, en el municipio de Tlalnepantla.



’Como administración sentimos que hay ese compromiso y esa deuda social para las mujeres que siempre dan y a veces son las últimas en recibir. Y por eso hoy decidimos fortalecer a ese sector tan importante y tan vulnerable. Por eso queremos contribuir al bienestar de cada mujer, yo tengo ese gran compromiso que hice desde hace algunos meses, en donde decía: tengo que apoyar a las mujeres y generar oportunidades para ellas, y en este arranque de Gobierno, ya empezamos a cumplir’, destacó la Gobernadora Delfina Gómez.



La Maestra Delfina Gómez señaló que el pasado 29 de enero inició el proceso de recepción y validación de documentos para incorporarse a Mujeres con Bienestar, el cual concluirá el 9 de febrero. A la fecha ya son 400 mil mujeres que cuentan con su tarjeta y en esta segunda fase se suman 250 mil mexiquenses que también tendrán benéficos adicionales como programas de formación, asistencia emocional, funeraria, médica telefónica y telemedicina, seguro de vida, entre otros.



’Me da mucho gusto saber que, efectivamente, es un programa que no está condicionado, es un programa que no tiene intermediarios y es un programa que está y convoca de manera abierta a toda la población’, enfatizó la Gobernadora Delfina Gómez.



La Maestra Delfina Gómez Álvarez dijo que ya está en marcha el programa Alimentación para el Bienestar, para mujeres que se encuentren en condición de pobreza y que carecen de una alimentación nutritiva y de calidad, mediante la entrega de canastas alimentarias, con 24 productos alimentarios y de limpieza, y para acceder a este programa no existen intermediarios ni condicionamientos y en este municipio beneficia a más de 16 mil mujeres.



En cuanto a la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Gobernadora Delfina Gómez, dijo que ya arrancó con la entrega de 60 mil nuevas tarjetas para alcanzar un total de 155 mil mexiquenses quienes recibirán un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.



Por su parte, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, informó que en esta gira de trabajo se entregaron Canastas para el Bienestar, programa universal que llega a mujeres de 55 a 64 años, además de llevar a cabo la recepción de documentos de la segunda fase del programa integral Mujeres con Bienestar, que tiene como objetivo integrar a 250 mil mexiquenses más.



En el evento estuvieron presentes Axayácatl Ramírez Chávez, Delegado de los Programas para el Bienestar en el Estado de México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, Presidente Municipal de Tlalnepantla, así como beneficiarias de estos programas sociales.