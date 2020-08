Además del COVID19, es urgente continuar con el trabajo de prevención y detección VIH

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto.-A pesar del encierro la actividad sexual continúo e incluso se incrementaron los encuentros sin protección, prácticas ocasionales de alto riesgo para adquirir VIH y otras ITS











Ciudad de México a 25 de agosto del 2020.- El trabajo de atención, detección y prevención en materia VIH no debe disminuir paralelamente a la emergencia sanitaria por COVID19.



¨Justo el lunes 10 de agosto fecha en la que retomamos nuestra actividad en los Wellness Center, en la Ciudad de México, Guadalajara y Cuernavaca y la demanda del servicio se ha incrementado considerablemente, y esto se debe a que la sexualidad continúo a pesar del encierro e incluso y es un supuesto sobre la cuarentena o el quédate en casa se incrementaron las relaciones sexuales de riesgo sin protección¨, enfatizó Nicole Finkelstein Directora de AHF México.



Ante la emergencia es indispensable equilibrar la atención hacia otros sectores y grupos vulnerables dentro del sector salud, y uno de ellos son los usuarios con VIH que incluso se considera un factor de riesgo dentro de la pandemia si es que se presenta el desapego a tratamiento antirretroviral.



Por ello queremos recordar que estamos en servicio en todos sus wellness center y puntos de aplicación de pruebas VIH que dejaron de operar al inicio de la contingencia por Covid19 donde aplicamos pruebas rápidas de detección VIH, asesoría en otras ITS, acciones y respuestas en el área de consejería y vinculación, entre otros servicios que siempre son gratuitos, solo con cita a través de nuestra agenda digital en https://timify.com/profile/ahf.mexico/?v=4



El proceso es muy amigable, básicamente son tres pantallas diferentes donde eliges día y hora en la que acudirás por tu prueba rápida o por tu asesoría médica, recuerda ser extremadamente puntual, ya que dentro de los nuevos protocolos estamos pendientes de que no haya más de dos usuarios en el mismo horario. Al final del trámite para tu cita la aplicación te regala una pantalla con la confirmación y una ¨palomita verde ̈ además de tu constancia que se gira en automático a través de tu mail. La cita tiene la opción de cancelar o incluso modificar la fecha y horario, por ello te solicitamos acudas a estas opciones en respeto a otros usuarios que necesitan atención.



Los Wellness Center en Ciudad de México, Guadalajara, y Cuernavaca aplicarán pruebas y consulta médica en otras ITS lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 17:30. Mientras que el punto de prueba en Tijuana estará activo los miércoles y viernes de 11:00 a 17:30; en Xalapa, miércoles y viernes en el DIF de 10:00 a 17:30 y Ciudad de México en la ubicación de Calle Darwin No. 31, Colonia Nueva Anzures, martes y jueves de 12:00 a 17:30.



Además, continuaremos con nuestras líneas Whatsapp que habilitamos para asesoría médica virtual de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 horas en el 5513639548 y la de consejería en temas generales y dudas de emergencia de lunes a viernes en el 5511480507 de 09:00 a 17:00, siempre con el apoyo en nuestras redes sociales https://www.facebook.com/MexicoAHF/ https://twitter.com/ahf_mx e Instagram @ahf_mexico. Siempre tendremos equipo de vinculación en el lugar para que en caso de resultar reactivo inmediatamente inicie el acompañamiento rumbo al proceso de tratamiento.



El equipo de AHF México está capacitado en el uso y manejo del Equipo Personal de Protección y de la aplicación de las medidas de desinfección de manos y material. Acentuamos la protección en el espacio donde recibiremos a nuestros usuarios, previa cita, y sin acompañantes, en el respeto puntual a su horario y con el uso obligado de cubrebocas.



Al llegar a nuestras instalaciones se realizará toma de temperatura en la frente, cuestionario de signos y síntomas, se pedirá el lavado de manos con agua y jabón, se tendrá disponible en todas las áreas gel antibacterial y cubrebocas en caso de que los o las usuarios (as) los requieran. Al detectar a alguien con más de 38 grados de temperatura se le apoyará a contactar de inmediato a los servicios de atención Covid19 en la entidad.