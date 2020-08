Adiós a las capturas de pantalla en WhatsApp

Nada más satisfactorio que sacarle una captura de pantalla a las conversaciones para pasarle el chisme completo o pedirles consejo a los amigos ¿no? Pues ya no se podrá.



Sí, en serio, no estamos bromeando.



Recientemente WhatsApp reveló que para cuidar la privacidad de los usuarios ya no se podrá realizar capturas de los chats, esto con el fin que la conversación se quede sólo entre dos.



¿Cuándo se activará?



Esta nueva función podría activarse cuando la nueva función de huella dactilar esté activada en tu equipo Android.