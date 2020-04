Adiós a Movimiento Ciudadano

Algo pasa en Movimiento Ciudadano que quiere asomar la cabeza a los medios. Están nerviosos porque saben que en un año hay muchas posibilidades de perder su registro. Desesperados por carecer de un verdadero apoyo social, ahora utilizan los medios para hacer grilla y ver la remota posibilidad de arrancar simpatías de la población.



La presión para que los partidos regresen parte de sus prerrogativas tiene a la cúpula de Movimiento Ciudadano muy nerviosa. Esto implicaría su desaparición.



El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el método del gobierno federal era malo, hizo el suyo en el estado y los contagios se multiplicaron. Jugó con la salud y la vida de sus conciudadanos para obtener logros políticos, le salió todo mal.



Ahora, como venganza porque Hugo López-Gattel no le contesta el teléfono, y en su infinito afán de protagonismo, asegura que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, impide que las pruebas entren a México, ’No quiere que los mexicanos veamos la dimensión del problema en el que estamos parados’, asegura. Por si fuera poco, Alfaro asegura que el subsecretario le miente al Presidente, es decir, el ingeniero civil de pronto se volvió experto en epidemiología y asegura que la versión de López-Gattel es falsa, pero demás considera que el presidente es muy ingenuo como para no darse cuenta de que lo engañan.



No cabe duda que Movimiento Ciudadano vive sus últimos días como partido político y que seguramente, Alfaro, en su afán inexplicable por continuar lo que considera su camino ascendente en la política, saltará en el vendaval a otro partido político para no sufrir el naufragio del suyo.



Ya lo veremos en una semanas coqueteando hasta con el partido del presidente.



Por otra parte, las criminales ganancias de algunos funcionarios públicos con el sector salud llegaron a ser evidentes en el pasado y Alfaro quiere revivirlas. Éstos, son los riesgos que tratan de evitarse, aún en tiempos de crisis; sin embargo, hay quienes aprovechan la crisis sanitaria para intentar hacerse ricos. El 2 de abril, solicitó la importación de pruebas rápidas de Covid-19, y argumenta que el Sector Salud descalifica la aplicación de esas pruebas en Jalisco.



Es decir, el gobernador va con todo, y considera que si las pruebas fueron avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que, según él, en su supina ignorancia, llama organismo mundial, son válidas para México.



Esa administración pertenece al gobierno de Estados Unidos, pero nada tiene que ver con organismos mundiales, aunque Alfaro quiera avalarlos así para su propia conveniencia. Estados Unidos no es el resto del mundo, esto debe saberlo cualquier persona aunque sea ingeniero y no político, pero el gobernador de Movimiento Ciudadano quiere ganar en lo político y, al parecer, también en lo económico.



Así, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó que la aplicación de pruebas rápidas no son útiles para luchar contra el coronavirus porque no cuentan con el aval de organismos de Salud. ’No hay pruebas rápidas útiles en este momento’, precisó López-Gattel.



Pero también defiende la sobrevivencia de su partido al proponer contratar deuda y posponer pago de impuestos. Pero no regresa un solo pero de sus inmerecidas prerrogativas al erario.



Prefiere la deuda y la limosna del exterior antes de soltar algo de sus prerrogativas, porque ese partido sugiere que el presidente gestione recursos económicos ante instancias nacionales e internacionales y otorgue facilidades para el pago de impuestos. Movimiento Ciudadano sale muy caro a México. Cada día más caro, en más de un sentido.