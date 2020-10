Adiós al presidente del Barca

Ya se veía venir y pasó… Este martes una bomba sacudió al club Barcelona al darse a conocer la renuncia de su Presidente Josep Maria Bartomeu, quien ya no pudo soportar la presión y presentó su dimisión en la reunión sostenida con los directivos del Club. La nota no deja de sorprender cuando un día antes el mismo Bartomeu había indicado que no estaba entre sus planes dejar tan importante puesto.



Cierto que Josep Maria tenía pensado quedarse un poco más en el equipo, pero su relación con jugadores, directivos y los socios del Club ya estaba sumamente dañada que prefirió dar un paso al costado. Según informes de la prensa española, en breve habrá una nueva rueda de prensa donde explicará a detalle y de manera oficial por qué decidió dejar su cargo.



Bartomeu asumió la Presidencia del Barcelona el 23 de enero de 2014, cuando Sandro Rosell renunció por el llamado Caso Neymar, donde la Justicia detectó pagos extra por 40 millones de euros al padre del jugador. A su llegada al equipo los buenos resultados continuaron llegando al Club, situación que generó su triunfo en las elecciones del 18 de julio de 2015. Pero la suerte comenzó a fallarle al comenzar a protagonizar conflictos con jugadores, siendo el mayor de sus problemas con el capitán e ídolo Lionel Messi.



Otro conflicto protagonizado fue hace algunas semanas cuando pidió a los futbolistas rebajarse los salarios como medida para colaborar con el club en el medio de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. El propio plantel no se tomó de la mejor manera las formas en la que la directiva apuntó a este recorte y contestaron que no negociarían una reducción de ingresos.



Por ahora su lugar será ocupado por Carlos Tusquets, quien es un reconocido empresario que cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Barcelona. En el ámbito privado se ha destacado en negocios de hostelería, energía e inmobiliarios, entre otras compañías. El cargo lo desempeñará hasta que se efectúen las elecciones, mismas que se realizarán en un máximo de tres meses.