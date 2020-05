Adios al VAR

¡Vaya novedad que encontrará el fútbol a su regreso!... Todo hace suponer que en próximas fechas volverá a rodar el balón en la mayoría de las canchas profesionales del mundo. El detalle es que ya no será igual que antes del inicio de la pandemia. La FIFA aprobó se dejé de utilizar el tan polémico Video Assistant Referee (VAR), sistema que para la mayoría de los árbitros ha traído más dolores de cabeza que soluciones.



Quedó claro que el fútbol cambió y, para algunos amantes de éste deporte, evolucionó con la llegada del VAR, y aunque muchos se encontraban escépticos respecto a esta tecnología, al final se convirtió en un elemento imprescindible y se nota cuando no se aplica.



Ahora cada Federación tendrá la libertad de decidir si prescinde de los servicios del VAR o continúa con él. Al principio podrán hacerlo de manera transitoria por lo que resta del 2020 y, si así lo deciden, eliminarlo de forma definitiva. Destacando que las Ligas que continúen con éste sistema deberán hacer algunas modificaciones en cuanto al número de integrantes abordo de la unidad o en el palco en donde se revisan cada jugad: Está modificación entrará en vigor a partir del 1 de junio.



Dentro de las razones para no utilizar el VAR es mantener las estrictas medidas de seguridad y salud, con ello evitar más contagios de COVID-19. Otro punto en su contra, siendo de los más importantes, es el alto costo que implica el uso de la tecnología en cada partido. En el caso de la Liga MX se sabe que se gastan cerca de 60 millones de pesos, equivalentes a 2.53 millones de dólares al año, por el uso del videoarbitraje. Éste pago incluye árbitros, conductores, emisores y editores.



El deporte, como la sociedad en general, estamos ansiosos por la culminación de la pandemia del Coronavirus. Una vez que finalice se modificará todo el ecosistema. Del mismo modo necesitará hacerlo el fútbol, los medios de comunicación y los propios aficionados: es evidente que el mundo no será el mismo. Desaparecer el VAR se puede considerar un retroceso para el futbol, principalmente porque es una herramienta que ha ayudado a que el balompié sea más justo.