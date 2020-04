Administraciones municipal y estatal, arremeten nuevamente en contra de comerciantes del primer cuadro

Toluca, México.- La mañana de este domingo 15 de marzo, un grupo de elementos del ayuntamiento municipal que encabeza Juan Rodolfo Sánchez Gómez, arremetió en contra de una comerciante que se encontraba en las inmediaciones de la Catedral vendiendo elotes, botando su producto al suelo y retirándola del lugar por la fuerza.



Con el lujo de violencia que ya caracteriza a los ’verificadores’, se le fueron encima no solo a la vendedora de elotes, sino a otros comerciantes que quisieron detener la acción, en la que uno de ellos resultó severamente lastimado de la cara por la agresión de estos sujetos ya que en esta ocasión, estuvieron acompañados de la policía municipal.



No es la primera vez que el gobierno morenista de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, utiliza la fuerza pública para realizar redadas en contra de vendedores del primer cuadro de capital que lo único que hacen es ganarse la vida ofertando sus productos, toda vez que el edil toluqueño no los ha podido reubicar en lugares dignos para que su economía no se vea afectada.



Es así como el gobierno municipal, aliándose con el del mandatario estatal Alfredo del Mazo Maza, reprimen al pueblo pobre de México negándole la oportunidad de comerciar sus productos para llevar el sustento a sus hogares.