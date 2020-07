Admite Adela Román que le gustaría participar en la contienda para dirigir el estado en 2021

’No está en mis manos, pero sí me gustaría participar en la elección de 2021, nunca ha habido una mujer gobernadora’ con esta frase la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo se destapó como aspirante a las elecciones de 2021 y mencionó que esa decisión depende del partido que la llevó a la alcaldía de Acapulco en donde con poca fe le pronosticaban una derrota y su triunfo fue inminente.



Entrevistada el jueves por el Pool de medios ’Guerrero en Redes’, Adela Román desmintió que se cobre el 30 por ciento en obras públicas, dijo que es mentira que sus hermanos manejaran la administración y que en caso de haber irregularidades con sus sobrinos, bien podrían denunciar ante las instancias correspondientes, ’se debe predicar con el ejemplo y todos esos rumores los han hecho personas con intereses de afectarme políticamente, pese a lo que puedan decir, ¡Yo no vine a robar!’, mencionó.



Cuestionada sobre el desalojo de bodegas y vendedores ambulantes en las playas de la costera situación que ha desencadenado una serie de fuertes protesta en el puerto, la munícipe manifestó que esa iniciativa fue de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), por indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que en reuniones con los inconforme se acordó que los desalojos se harán de día y con orden para no atropellar sus derechos.



Respecto a las medidas jurídicas que tomarán con los manifestantes que también afectaron el libre tránsito, Román Ocampo manifestó que esa tarea es responsabilidad de la Fiscalía del Estado por ser del orden público y que de ninguna manera se tolerarán más bloqueos porque dañan la imagen del puerto.





Respecto al fuego amigo que hay en su administración especificó a los dos síndicos quienes han cuestionado duramente su actuar al frente del Ayuntamiento, ’parece que son de otro partido político, son corresponsables de los buenos o malos resultados que demos al pueblo’, acotó.



Finalmente, Román Ocampo sostuvo que con la frente en alto ha dado la cara en todos los momentos de su administración y que su gestión ha tenido buenos resultados pese a las deudas que hay en Capama con la CFE y que las estrategias para hacer que Acapulco resurja están en marcha.