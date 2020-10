Admiten a revisión amparo de Osorio Chong por enriquecimiento ilícito

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite el amparo que promovió el senador Miguel Ángel Osorio Chong siempre y cuando indique cuáles son los actos que violan sus garantías individuales; con el amparo busca frenar la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) en su contra por presunto enriquecimiento inexplicable o ilícito.



Los magistrados revisaron un recurso interpuesto por el senador del PRI, ante la negativa del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Víctor Octavio Luna Escobedo, quien había declarado que no había elementos para proteger a Osorio Chong.



El Tribunal Colegiado ordenó al juez que retomara el caso porque en su opinión, no protegerlo podrían significar la violación de los derechos humanos del exsecretario de Gobernación.



Aunque el Tribunal tomó la decisión en septiembre, fue hasta este miércoles que se notificó al juez Décimo Cuarto, quien le dio cinco días a Osorio para que informe si la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la SFP ha realizado alguna diligencia o si ya presentó denuncias administrativas o penales en su contra.



Le pide que también explique si promovió otro juicio de amparo o si llevó a cabo una acción jurídica diferente.



También decretó la entrada del expediente 472/2020, para revisar de nueva cuenta el caso; si al término de esos cinco días concluye que hay violaciones a los derechos humanos del senador del PRI, dictará la suspensión provisional en el juicio de amparo.



El juez Décimo Cuarto de Distrito le pide a Osorio que explique claramente para que quiere del amparo, es decir, que indique cuáles son los actos que considera violan sus garantías individuales. En caso de no cumplir con todos los requisitos, le advierte el juzgador, será como si no hubiera promovido el juicio de amparo.



Miguel Ángel Osorio Chong denunció que, el pasado 11 de febrero, recibió un oficio de la SFP donde le solicitaron presentar pruebas y aclarar un supuesto enriquecimiento inexplicable.



La dependencia informó que el legislador no había aclarado ingresos por 14 millones de pesos, lo que motivó que Osorio promoviera el juicio de amparo.Jorge Chaparro | La Razón