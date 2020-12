Adriana Flores Valencia y López.

Empresaria empoderando a las mujeres.



Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Pachuca, Hidalgo para el periodo 2020 - 2023.



Por: Jehieli Hernández



Adriana Flores, es una destacada empresaria que el 12 de noviembre asumió el cargo de presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capitulo Pachuca, Hidalgo; uno de sus principales valores es el altruismo ’siempre ayudar, me encanta ayudar’, señalo que a sus 18 años entró a laborar en una área de gobierno donde le tocaba apoyar a los demás, debido a que llevó los compromisos presidenciales y asuntos ciudadanos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en la Comisión Federal de Electricidad ’yo veía como la gente necesitaba ayuda y de ahí me nació el querer contribuir, me encanta, es algo que me alimenta’.

Adriana aseguró que sus palabras favoritas son “sí se puede”, por lo que le encanta guiar a las personas que quieren emprender una idea, ilusión u objetivo y ver la forma de cómo sacarlo adelante, “hasta el propio carácter se puede modificar, todo podemos cambiarlo para bien, sin hacer daño, se puede lograr todo”.



En cuestión de logros personales, Adriana detalló que ha tenido muchos, uno de ellos es que, al salir de trabajar del gobierno, se incorporó como empresaria junto con su esposo, logrando posicionar productos que para ese entonces eran una innovación, con el gran reto de venderlos, al ser estos de fibra de vidrio con el sistema de Pultrusion, era una opción cara, pero auto sustentables ya que no se corroen, son dieléctricos, más livianos que el acero, pero con la misma fuerza. En un inicio a las empresas y población en general se les hacían caros; con el paso del tiempo han logrado posicionarlos y abaratar los costos a través de grandes estrategias, lo que conllevo un enorme reto para Adriana Flores y su esposo.

Los productos que fabrican son: perfiles de fibra de vidrio, postes para distribución, postes para luminarias, tapas de arroyo vehicular, todos en fibra de vidrio muy muy resistentes, con el tiempo, la innovación y la tecnología están sustituyendo al acero, ahora con productos hasta 3 veces más livianos y con mayor durabilidad, ya que en su momento eran utilizados de fierro o de cemento, como varillas para construcción, o como el acero corrugado. Cada día logran posicionarse más, desarrollando nuevos productos a bajo costo, colocándolos a la vanguardia como una empresa futurista y amigable con el medio ambiente.



La también presidenta de AMEXME en Hidalgo destacó que para ella cada día es un logro, pues siempre hay un reto que vencer. Una anécdota que marcó su vida, fue la muerte de su papá, cuando ella contaba con tan solo 18 años, por lo que tuvo que trabajar y sacar adelante a sus hermanos y a su mamá, además de haber adquirido los bienes materiales ya mencionados, “no todos los logros son materiales, también la tranquilidad, la paz y el amor son virtudes, mientras los tengas, tu vida estará llena de éxitos”.

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) en Hidalgo, tiene muchos retos por delante, actualmente al asumir el cargo en este organismo, Adriana Flores dijo que uno de los principales proyectos es sacar adelante el comercio de distribución virtual, para ayudar a más mujeres empresarias, “lo tengo que sacar a la brevedad para poder exponer todos los productos, para que estemos posicionadas y podamos vender como si fuéramos un Wal-Mart, Mercado Libre o Amazon”.



La empresaria, comentó que tuvo la invitación de Jeannette Cancino Vera (ex presidenta de AMEXME) para asumir el cargo actual, luego de ser elegida por unanimidad por las 195 empresarias y emprendedoras que conforman la asociación en el estado de Hidalgo, “agradezco el apoyo de todas las mujeres que creen en mí, y también a Jeannette por impulsarme”. Cabe señalar que anteriormente Adriana Flores estaba a cargo del área ecológica del organismo.

Cada una de las mujeres que están dentro, ocupan un rol como empresarias o emprendedoras, aunque apenas estén empezando un proyecto o ya tengan una empresa constituida, “aquí todas somos iguales, estamos para ayudarnos, además recibimos el apoyo del gobierno y de las demás asociaciones y cámaras, para eso estamos, para hacer sinergia” aseveró.



Algunas mujeres tienen empresas constructoras, restaurantes, agencias de turismo, de fianzas y servicios de automóviles, panaderías, centros de venta de productos orgánicos, además de contar con servicios de administradores y contadores para el desarrollo de sus proyectos.

Aunque, actualmente la pandemia generada por el COVID-19 ha paralizado gran parte de la economía, las mujeres afiliadas a AMEXME hemos salido adelante, “creo que la mujer es muy hábil, y siempre tenemos la bendición de Dios, simplemente por el hecho de ser madres, creo que nos ha puesto en el camino para poder sacar todo con el mejor resultado posible, tenemos el empuje de la mujer, que es mucho y muy fuerte” expresó convencida, Adriana.



Para afiliarse a AMEXME, se necesitan una serie de requisitos como el envío de documentos personales oficiales, por ejemplo, RFC y credencial de elector, así como realizar un depósito, este registro se da a nivel nacional. Al estar dentro de esta gran asociación, las mujeres empresarias pueden participar en talleres de emprendimiento y acompañamiento para el inicio de las empresas, así como asesoramiento para saber cómo llevar a cabo su registro, en caso de que no lo tengan entre muchos otros beneficios.