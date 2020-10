Adriana Nava debe indemnizar a afectados por cirugías de ojos

Jaltocán, Hidalgo, a 08 de octubre de 2020. El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Jaltocán, Miguel Angel Monterrubio Dámaso lamentó a falta de sensibilidad de la abanderada del PRI a la alcaldía, Adriana Nava Hernández, pues mientras promueve un municipio saludable, ignora a las familias que perdieron la vista en las caravanas de salud que organizó cuando estuvo el frente del DIF en el periodo 2014-2016.



Mientras la abanderada, promueve su proyecto Por un Jaltocán Saludable, muchas personas permanecen en sus casas, sin trabajo por quedar ciegas, tras ser operadas por cataratas, en el trienio de Hipólito Hernández Aquino, y siguen sin recibir una indemnización, por lo que esta debería ser la prioridad de la priísta.



’En la administración donde estuvo al frente del DIF se hicieron las caravanas visuales, y se operaron varias personas, desafortunadamente muchas perdieron la vista.



Se actuó con irresponsabilidad en esas caravanas, hoy ahí están las personas en sus hogares, sin tener la oportunidad de trabajar porque han perdido la vista’, denunció Monterrubio, el abanderado morenista.



El aspirante a la Presidencia Municipal de Morena, Miguel Monterrubio precisó que en los recorridos que ha realizado por diversas comunidades de Jaltocán, se ha encontrado con personas afectadas que perdieron la vista tras las operaciones, y a quienes les prometieron diversos proyectos productivos para que no hicieran una denuncia pública pero no les cumplieron.



’Hoy están en sus hogares con la tristeza de no poder seguir una vida normal porque muchos dependían de un trabajo propio, y hoy ya no pueden trabajar, las familias están olvidadas y sentidas, dolidas por lo que pudiera haber sido un beneficio fue una afectación’, puntualizó.



Monterrubio Dámaso señaló que además la abanderada del tricolor, estuvo al frente del centro de salud cuatro años y no se preocupó por garantizar medicamentos e instrumentos necesarios para la atención adecuada de los habitantes de Jaltocán.



El abanderado de Morena consideró que Jaltocán merece un cambio, candidatos y gobernantes que asuman sus responsabilidades para acompañar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que la transformación llegue a cada uno de los rincones de los barrios y comunidades de esta localidad y del país.





