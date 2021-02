📷Adultos mayores, los primeros vacunados contra la COVID en CDMX y Edomex

La vacunaci贸n contra la COVID-19 inici贸 este lunes en la Ciudad de M茅xico y el Estado de M茅xico.



Desde antes de las 7 de la ma帽ana, personas adultas mayores y sus acompa帽antes comenzaron a llegar a los puntos de vacunaci贸n ubicados en las alcald铆as de Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, las primeras que recibir谩n las dosis.



Mientras que en el Edomex, tambi茅n hubo largas filas en el municipio de Atlautla, uno de los primeros en recibir vacunas.



En la Ciudad de M茅xico habr谩 70 unidades vacunadoras distribuidas en las tres alcald铆as, en 58 escuelas y 12 unidades de salud. Tambi茅n habr谩 brigadas m贸viles para atenci贸n domiciliaria a adultos con limitaciones de movilidad. El objetivo es vacunar al total de adultos mayores de estas demarcaciones, 79 mil, entre el 15 y el 19 de febrero.



En la Primaria Agust铆n Legorreta, San Antonio Tec贸mitl, Milpa Alta, la gente comenz贸 a llegar desde la madrugada. La primera en la fila coment贸 que lleg贸 a las 3 de la ma帽ana, el resto comenz贸 a llegar desde las 5 de la ma帽ana.



En la fila, que para las 9:30 de la ma帽ana era de unas 130 personas, hay muchos familiares j贸venes apartando el lugar de sus adultos mayores.



Integrantes de las brigadas Correcaminos 鈥 encargadas de la organizaci贸n de la vacunaci贸n 鈥 se encargaron de la entrega de las fichas.



A las 9 de la ma帽ana llegaron las vacunas, custodiadas por elementos de la Marina.



333 municipios fueron los designados para retomar el plan de inoculaci贸n tras el arribo este domingo de 870,000 dosis del laboratorio brit谩nico AstraZeneca, producidas en India como parte de un acuerdo de compra de dos millones, y tras casi cuatro semanas de sequ铆a en el arribo del medicamento.



El 煤ltimo lote de 219,375 vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech lleg贸 a M茅xico el pasado 19 de enero. Posteriormente, la entrega se ralentiz贸 en todo el mundo debido a un paro t茅cnico para ampliar una planta del laboratorio en Europa.



鈥橵amos a seguir avanzando (con la vacunaci贸n), todo esto depende de la disponibilidad de las vacunas鈥, dijo el presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, durante su habitual conferencia matinal.



El mandatario inform贸 que la distribuci贸n nacional del lote de AstraZeneca est谩 al 95% pues el mal clima impidi贸 la entrega en municipios de cuatro estados norte帽os, proceso que esperan completar este lunes y el martes.



En el Plantel Josefa Ortiz de Dom铆nguez del IEMS, en Cuajimalpa, antes de las 7 de la ma帽ana hab铆a apenas 8 personas formadas, para las 9:30 am la ya era de casi 200 personas.



El adulto mayor pasa a la sede, llena y formulario y se sienta.



Pasadas las 9 de la ma帽ana llegaron las dosis de vacunas custodiadas por elementos del Ej茅rcito.



Los integrantes de las brigadas Correcaminos informaron a las personas que pueden acudir a cualquier sede de vacunaci贸n de la alcald铆a en la que viven.



Inicia vacunaci贸n en Edomex

En el Estado de M茅xico ser谩n aplicadas 102 mil 760 dosis de vacunas contra la COVID a adultos mayores en 24 municipios, a partir de este lunes.



Uno de los primeros lugares que recibir谩n la vacuna es San Juan Tehuixtitl谩n, municipio de Atlautla, Estado de M茅xico. Ah铆 unas 250 personas esperan en el centro de salud de la localidad por una ficha para pasar a vacunarse.



Al llegar al registro los encargados les solicitaron el folio que obtuvieron en el registro a trav茅s de la pagina mivacuna.salud.gob.mx, si no lo tienen o no lo llevan, les pidieron acudan a un cibercaf茅 y lo obtengan.



La Secretar铆a de Salud del estado detall贸 que los municipios en los que habr谩 vacunaci贸n a patir de este lunes son: Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapuso, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzinco y Hueypoxtla.



Tambi茅n se aplicar谩n vacunas en Ixtapan del Oro, El Oro, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tom谩s de los Pl谩tanos.



Con informaci贸n de AFP.