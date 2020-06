Adultos mayores recibirán por adelantado cuatro meses de pensión este 1 de julio

24 de Junio de 2020



El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se entregarán por adelantado cuatro meses de la pensión para adultos (Foto: EFE/ Jorge Núñez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que los adultos mayores pensionados por el gobierno federal recibirán por adelantado cuatro meses de apoyo a partir del 1 de julio.



El monto correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre será entregado mediante un pago único con el objetivo de ayudar a las personas de la tercera edad a sobrellevar con mayor facilidad la siguiente fase de la pandemia.



’Aprovecho para informar que el día 1 de julio se van a dispersar cuatro meses de pensión para adultos mayores. Se va a adelantar la pensión, se van a entregar cuatro meses el 1 de julio. Es decir, va a comprender julio, agosto, septiembre, octubre, para que los adultos mayores reciban estos apoyos y traten de estar, como lo han venido haciendo, guardados, cuidándose, siendo cuidados, apapachados por los miembros de la familia y que tengan algo de apoyo. Como lo hicimos cuando comenzó la pandemia, que se adelantaron cuatro meses, ahora se van a adelantar también cuatro meses. Y así estamos entregando todos los apoyos de bienestar’



Este beneficio consiste en un apoyo económico de 2,550 pesos al bimestre, por lo que este mes de julio los adultos pensionados recibirán por adelantado 5,100 pesos para paliar los escasos recursos con los que cuentan, así como la falta de acceso a sistemas de protección y salud



La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores atiende a personas mayores de 68 años en todo el país y mayores de 65 años en las comunidades indígenas. Es de carácter no contributivo, y fue diseñada con el objetivo de prevenir que más personas experimenten situación de pobreza.



Durante la conferencia matutina, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió algunas de las cifras de este y otros programas sociales prioritarios:



’Cuando el presidente fue jefe de Gobierno, en la Ciudad de México se incorporó la pensión al adulto mayor. Hasta 2018 se apoyaba a 525 mil adultos mayores en la ciudad, con un rezago muy importante, hoy se apoya con un apoyo mayor a 844 mil 582 personas adultas mayores, que representa una inversión de 13 mil millones de pesos en la ciudad’.



Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó las cifras del número de benficiario de las pensiones para adultos mayores en la capital (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, señaló que se han entregado 73,285 apoyos a personas con discapacidad, y 29,606 apoyos a niños y niñas a través de las becas Benito Juárez de educación básica.



La semana pasada, el 16 de junio, el presidente López Obrador ya había expresado su intención de adelantar las pensiones para adultos mayores: ’Ahora que venía la pandemia decidimos adelantar cuatro meses la pensión de adultos mayores para que se quedaran nuestros ancianos respetables, nuestros queridos ancianos en las casas, que los cuidaran los familiares, como sabemos los mexicanos cuidar a la gente mayor’.



En aquella ocasión, aprovechó para externar la opinión de que la costumbre familiar de mantenerse unidos es lo que ha salvado a las y los abuelos mexicanos de sufrir mayores tazas de contagio durante la pandemia.



’En otros países, lo digo con todo respeto, tienen a los adultos mayores en asilos y en nuestro país no tenemos esa costumbre, tenemos a nuestros adultos mayores en nuestras casas, y ahora con la pandemia en esos países donde hay asilos de ancianos, ahí fallecieron muchos adultos mayores’.



La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores fue diseñada con el objetivo de prevenir que más personas experimenten situación de pobreza (Foto: EFE/Sebastião Moreira)

Hoy, durante la conferencia matutina rutinaria, el presidente expresó su confianza en que se detendrá la pérdida de empleos. Al referirse a la esperada recuperación económica y al fin del periodo de emergencia iniciado por la pandemia de COVID-19, sostuvo que la gráfica de recuperación económica trazará un ’V’ y no una ’L’ como señalan algunos para ilustrar la imposibilidad de superar la caída de los últimos meses.



’Y ya tengo los elementos, o sea, ya hay indicios de que empieza la recuperación. Por ejemplo, dije que íbamos a perder alrededor de un millón de empleos formales de inscritos al Seguro Social. El primer mes muy difícil, fue abril: se perdieron 555 mil empleos, pero ya en mayo ya fueron 340 mil los que se perdieron y ahora en lo que va de junio -porque es un dato que le doy seguimiento- ya es menor la pérdida’, expresó el mandatario.